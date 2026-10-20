Phụ nữ hiện đại “không ngại” yêu bản thân!

Kể từ khi làm quen với Pilates, chị Phạm Thị Hồng nhận thấy những thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đều đặn sau giờ làm, chị Phạm Thị Hồng (28 tuổi, phường Hạc Thành) lại dành khoảng một giờ cho lớp Pilates. Ban đầu, chị tìm đến bộ môn này với mong muốn cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Nhưng sau một thời gian tập luyện, chị nhận ra những thay đổi không chỉ đến từ thể chất. Việc tập trung vào từng nhịp thở, động tác còn giúp chị tạm gác những bộn bề công việc, thư giãn tinh thần và tìm thấy niềm vui trong sinh hoạt hằng ngày.

Chị Hồng chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng sắp xếp lịch tập như một cuộc hẹn cố định với bản thân. Dù công việc bận rộn, tôi vẫn muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Theo tôi, không nhất thiết phải tập luyện quá nhiều, điều quan trọng là duy trì đều đặn. Khi bản thân khỏe mạnh, vui vẻ và tự tin, chúng ta cũng có thêm năng lượng để chăm lo cho những người mình yêu thương”.

Không riêng việc tập luyện, nhiều phụ nữ còn tìm thấy niềm vui trong những sở thích giản dị như đọc sách, chăm sóc cây xanh, học nấu ăn, vẽ tranh hay tham gia các lớp trải nghiệm sáng tạo. Mỗi người có một lựa chọn riêng, tùy theo điều kiện và quỹ thời gian của mình. Điều quan trọng là không hoàn toàn gác lại nhu cầu cá nhân giữa những bộn bề công việc và gia đình.

Với những phụ nữ đã lập gia đình, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ, dành thời gian cho bản thân đôi khi là điều không dễ dàng. Khi phần lớn thời gian trong ngày dành cho việc chăm sóc con và vun vén tổ ấm, những sở thích riêng có thể phải tạm gác lại. Tuy nhiên, nhiều người đang dần tìm cách cân đối các vai trò, thay vì xem việc chăm sóc bản thân là điều có thể bỏ qua.

Ở tuổi 27, chị Nguyễn Thị Hà Ngân (phường Hạc Thành) dành phần lớn thời gian chăm sóc con nhỏ. Từ khi làm mẹ, nhịp sống của chị gần như xoay quanh những bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày của con. Những cuộc hẹn cà phê cùng bạn bè, những buổi đọc sách hay khoảng thời gian thảnh thơi dành riêng cho mình cũng vì thế trở nên hiếm hoi.

Thời gian gần đây, chị Hà Ngân bắt đầu dành những khoảng thời gian nhất định trong tuần để làm điều mình thích.

“Trước đây, tôi thường nghĩ rằng khi đã làm mẹ thì mọi thứ phải ưu tiên cho con. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mình cũng cần dành thời gian để theo đuổi sở thích và phát triển bản thân. Tôi vốn thích đọc sách, tìm hiểu và học hỏi những điều mới, nên khi có sự san sẻ từ gia đình, tôi cố gắng duy trì những thói quen ấy. Việc học không chỉ giúp tôi có thêm kiến thức mà còn mang lại niềm vui, giúp mình tiếp tục hoàn thiện bản thân ngay cả khi đã bước sang một vai trò mới trong cuộc sống”, chị Hà Ngân chia sẻ.

Với chị Ngân, sự san sẻ từ gia đình là điều kiện quan trọng để người phụ nữ có thêm thời gian cho những nhu cầu riêng. Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là những hoạt động tốn kém hay mất nhiều thời gian, mà có thể bắt đầu từ việc duy trì một thói quen yêu thích, học thêm điều mới hoặc đơn giản là dành cho mình những phút giây nghỉ ngơi cần thiết.

Mong muốn trải nghiệm những điều mới mẻ cũng không chỉ có ở phụ nữ trẻ. Khi công việc và cuộc sống gia đình dần ổn định, nhiều phụ nữ trung niên có thêm cơ hội theo đuổi sở thích từng bỏ lỡ hoặc thử sức với những hoạt động chưa từng trải nghiệm.

Ở tuổi 47, chị Lê Hải Vân (phường Hạc Thành) quyết định đăng ký một lớp nhảy hiện đại. Ban đầu, chị chỉ muốn tìm một hoạt động vận động sau giờ làm. Thế nhưng, những buổi tập dần trở thành khoảng thời gian chị mong chờ trong tuần.

Những giờ tập nhảy giúp chị Hải Vân rèn luyện sức khoẻ, thư giãn và thêm sự tự tin.

“Nhìn các bạn trẻ nhảy tự tin, tôi cũng thích nhưng không nghĩ mình có thể học được. Khi bạn bè rủ tham gia, tôi vẫn ngại vì chưa từng tập bao giờ. Vậy mà càng học, tôi càng thấy vui, người khỏe khoắn hơn, lại có thêm bạn bè. Giờ cứ đến buổi học là tôi háo hức. Tôi nghĩ, chẳng có tuổi nào là muộn để bắt đầu một sở thích mới, miễn là phù hợp và mang lại niềm vui cho mình”, chị Hải Vân chia sẻ.

Từ những câu chuyện đời thường, có thể thấy việc chăm sóc bản thân đang được nhiều phụ nữ nhìn nhận theo cách rộng hơn. Đó không chỉ là chăm chút ngoại hình mà còn là chủ động rèn luyện sức khỏe, bồi đắp tri thức, duy trì sở thích và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, phụ nữ đều có thể lựa chọn cách phù hợp để quan tâm đến chính mình.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh những lời chúc và món quà, sự quan tâm, sẻ chia từ gia đình và những người xung quanh cũng là nguồn động viên thiết thực để phụ nữ có thêm điều kiện phát triển bản thân. Bởi yêu thương chính mình không có nghĩa là bớt đi sự quan tâm dành cho gia đình, mà là biết chăm sóc bản thân để sống khỏe mạnh, tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.