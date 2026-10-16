Phụ nữ Hệ 2, Học viện Chính trị năng động, trách nhiệm trong công tác

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Hệ 2, Học viện Chính trị đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Hội đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, giáo dục-đào tạo, các mặt công tác chuyên môn, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia các hoạt động tập thể và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng hình mẫu người phụ nữ Quân đội năng động, tận tụy, trách nhiệm cao trong công tác.

Thủ trưởng Học viện Chính trị tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng phụ nữ Hệ 2.

Hiện nay, ngoài các chị em phụ nữ công tác tại Hệ bộ, Hệ 2 còn quản lý hơn 30 cán bộ, sĩ quan nữ từ các đơn vị trong toàn quân về học tập, công tác tại Lớp đào tạo ngắn hạn công tác Đảng, công tác chính trị khóa 2 tại Học viện Chính trị. Đây là lực lượng có trình độ cao, năng động trong công tác, nhiệt tình trong hoạt động phong trào. Mỗi cán bộ, học viên nữ của Hệ 2 xác định rõ, thành tích chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam được tạo nên từ chính kết quả học tập, công tác hằng ngày.

Đại tá Nguyễn Bá Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hệ 2 phát biểu động viên Hội phụ nữ Hệ 2.

Trong thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, chị em luôn chú trọng vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn công tác, chủ động nghiên cứu với tinh thần đồng kiến tạo tri thức, tích cực trao đổi, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quyết tâm đạt kết quả học tập cao nhất.

Đối với chị em phụ nữ công tác tại Hệ bộ, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, các chị em luôn tận tụy, làm tốt công tác phục vụ, góp phần bảo đảm sức khỏe, đời sống và điều kiện tốt nhất để cán bộ, học viên yên tâm công tác, học tập, rèn luyện tại Hệ 2.

Tiết mục văn nghệ của học viên Hệ 2 tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Hệ 2 trong thời gian qua, phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Bá Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hệ 2 đề nghị, mỗi cán bộ, hội viên, học viên nữ Hệ 2 cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đẩy mạnh ứng dụng kỹ năng số, phát huy năng lực, sở trường trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, công tác chuyên môn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Học viện “bản lĩnh-trí tuệ-kỷ cương-nhân ái”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.