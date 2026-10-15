Phụ nữ Hải Phòng đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của thành phố

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tập thể Hội LHPN thành phố, các nguyên nữ lãnh đạo thành phố và các nữ Đại biểu Quốc hội, nữ thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Hải Phòng đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể Hội LHPN thành phố, các nguyên nữ lãnh đạo thành phố và các nữ Đại biểu Quốc hội, nữ thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, chia sẻ, Hội LHPN Hải Phòng đã cùng Đảng bộ, quân và dân thành phố viết nên những trang sử vẻ vang của "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến". Đó là niềm tự hào, đồng thời là động lực để các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ thành phố tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố và đất nước.

Bà Trần Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng - phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cách đây 80 năm, ngày 20, 21/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng, đặt chân lên Bến Ngự, Cảng Hải Phòng sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt, in đậm trong ký ức và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Sự hiện diện của Người tại Hải Phòng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Bác mong muốn Hải Phòng trở thành một "thành phố gương mẫu của nước ta". Những lời căn dặn mộc mạc mà sâu sắc ấy đã trở thành nguồn động lực tinh thần quý báu, được các cấp Hội phụ nữ thành phố trân trọng, ghi nhớ và được cụ thể hóa bằng hành động trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển tổ chức Hội và thành phố.

Khắc ghi lời Bác, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Hội, Hội LHPN thành phố đã xây dựng Kế hoạch và khai trương không gian trưng bày lịch sử về Bác Hồ với phụ nữ Hải Phòng, phụ nữ thành phố học tập và làm theo Bác hôm nay vào cùng một không gian - để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để ký ức trở thành nguồn sức mạnh cho hành động. Đó cũng chính là điều chúng tôi gửi gắm qua triển lãm "Bác Hồ với phụ nữ Hải Phòng - Phụ nữ Hải Phòng làm theo lời Bác".

Trong dịp này, Hội LHPN thành phố tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ Hải Phòng - Tự hào miền di sản"; khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 và phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 với chủ đề "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế".

Theo Chủ tịch Hội LHPN Hải Phòng, điểm nhấn Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp với quy mô gần 100 gian hàng. Đây là dịp để chị em phụ nữ kết nối, giao lưu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và ý tưởng sáng tạo, xúc tiến thương mại và chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, phát biểu tại buổi lễ

Chúc mừng ngày hội đặc biệt của chị em phụ nữ, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, khẳng định, trải qua 96 năm, Hội LHPN luôn là mái nhà chung đoàn kết, tập hợp, chăm lo và phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với thành phố Hải Phòng, truyền thống ấy được bồi đắp từ khí phách của vùng đất cửa biển, tiêu biểu là Nữ tướng Lê Chân - người có công khai phá, gây dựng vùng đất An Biên xưa. Tiếp nối truyền thống ấy, phụ nữ Hải Phòng hôm nay không ngừng vươn lên, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo, góp phần làm rạng danh quê hương. Sau hợp nhất, truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến" tiếp tục là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc niềm tự hào và khát vọng phát triển của thành phố.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng chị em nhân Ngày 20/10

80 năm đã qua sau ngày lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Hải Phòng, mong muốn Hải Phòng trở thành một "thành phố gương mẫu của nước ta" vẫn là lời căn dặn sâu sắc, nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố về trách nhiệm tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đối với phụ nữ Hải Phòng, học tập và làm theo Bác đã được thể hiện bằng những việc làm cụ thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, sống nhân ái, nghĩa tình, không ngừng học tập, sáng tạo, vun đắp hạnh phúc gia đình và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hải Phòng đánh giá cao và ghi nhận việc Hội LHPN thành phố gắn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng với 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời, ông cũng trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của các thế hệ cán bộ Hội, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thành phố.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham quan các gian hàng của phụ nữ khởi nghiệp

Theo ông Phạm Văn Lập, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn và nhiều cơ hội để bứt phá. Điều đó đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ và tổ chức Hội LHPN.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hải Phòng tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Hải Phòng, với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của thành phố; các cấp Hội thực sự là mái nhà chung tin cậy của hội viên, phụ nữ.