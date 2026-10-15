Phụ nữ Hà Tĩnh rộn ràng tháng 10 với những việc làm thiết thực

Phụ nữ xã Lộc Hà rộn ràng đồng diễn dân vũ chào mừng 20/10

Những điểm nhấn từ các chương trình cấp tỉnh

Hướng tới ngày truyền thống của Hội, Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động gắn với nhu cầu của phụ nữ, từ hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cán bộ đến chăm lo đời sống hội viên và lắng nghe tiếng nói của chị em.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp và chương trình “Trạm Xanh Hà Tĩnh” tổ chức ngày 25/9, tạo cơ hội kết nối, quảng bá sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế. Điểm nhấn là sự ra mắt “Chợ số Phụ nữ Hà Tĩnh”, phát động Cuộc thi “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp cùng Số và Xanh”, cùng các hoạt động trưng bày sản phẩm, kết nối chuyên gia và livestream quảng bá với sự tham gia của các KOC.

Ra mắt mô hình Chợ số Phụ nữ Hà Tĩnh

Từ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nghề truyền thống đến các mô hình sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ, ngày hội mở thêm cơ hội đưa sản phẩm do phụ nữ làm chủ đến gần người tiêu dùng, khuyến khích chị em đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội cũng được chú trọng. Gần 700 cán bộ Hội cơ sở, chi hội trưởng thuộc 69 xã, phường đã tham gia 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Đây là dịp để cán bộ cập nhật kiến thức, kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động hội viên.

Các hoạt động gặp mặt, tri ân cán bộ Hội qua các thời kỳ và kết nối nữ doanh nhân cũng tạo dấu ấn trong dịp này. Đặc biệt, chương trình “Hương sen Hồng Lam - Kết nối và tỏa sáng” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức tối 11/10 là dịp ghi nhận đóng góp của nữ doanh nhân, khích lệ chị em tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Đáng chú ý, chương trình “Tháng nghe Phụ nữ nói” với các cuộc đối thoại “Phụ nữ nói - Cấp ủy, chính quyền lắng nghe” được Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tại phường Hải Ninh, xã Toàn Lưu và xã Nghi Xuân.

Hội LHPN phường Sông Trí phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an phường và Hội Phật tử Chùa Nhân Lý nấu, phát 500 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tại đây, phụ nữ trực tiếp nêu ý kiến về việc làm, sinh kế, an sinh xã hội, môi trường, bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để xem xét, giải quyết các vấn đề đặt ra, đồng thời phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Từ cơ sở, nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa

Theo tổng hợp đăng ký, 69/69 Hội LHPN xã, phường có tổng cộng 440 hoạt động, công trình, phần việc trong tháng 10. Bên cạnh gặp mặt, giao lưu truyền thống, các cơ sở Hội tập trung vào những nội dung thiết thực như phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh và tạo diễn đàn để phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Hội LHPN xã Đức Thọ khánh thành, trao hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của hội viên. (1)

Chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nội dung được quan tâm. Tại xã Đức Thọ, Hội tổ chức khánh thành nhà ở, trao hỗ trợ 70 triệu đồng cho hội viên Đoàn Thị Hường ở thôn Đức Lạc, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật - Kết nối yêu thương”. Xã Hương Xuân dự kiến trao 12 mô hình gà sinh kế, nhận đỡ đầu thêm 2 trẻ mồ côi; xã Hương Phố đăng ký trao 7 mô hình sinh kế; xã Gia Hanh phối hợp nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi.

Tại xã Kỳ Khang, Câu lạc bộ “Điểm tựa yêu thương” vận động được 62,4 triệu đồng, nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi và trao quà cho hội viên khó khăn. Hội LHPN xã Xuân Lộc phối hợp tổ chức “Hội chợ 0 đồng” hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Tại Hội thi Dân vũ, Hội LHPN xã Mai Phụ đã kết nối nhận đỡ đầu 14 trẻ em mồ côi, trao 24 suất quà cho phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 80 triệu đồng

Chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng được triển khai với nhiều mô hình cụ thể. Hội LHPN xã Mai Phụ xây dựng mô hình “Chợ số Phụ nữ Mai Phụ”; xã Cẩm Lạc tổ chức “Phiên chợ số – Kết nối yêu thương”, kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Hội LHPN xã Gia Hanh ra mắt mô hình chi hội phụ nữ số, giới thiệu các mô hình kinh tế và tập huấn thương mại điện tử cho 100 hội viên. Tại phường Bắc Hồng Lĩnh và Trần Phú, các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ được ra mắt, góp phần tăng cường liên kết sản xuất, kinh doanh.

Hội LHPN xã Cẩm Lạc tổ chức "Phiên chợ số - Kết nối yêu thương", kết hợp trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo địa phương

Cùng với phát triển kinh tế, các công trình bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan cũng được triển khai. Xã Hương Phố đăng ký ươm 600 cây hoa tường vi, trồng 3.000 cây hàng rào xanh, gắn 70 biển “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức vệ sinh 26 tuyến đường phụ nữ đảm nhận, duy trì thu gom phế liệu gây quỹ qua mô hình “Ngôi nhà xanh” tại 10/10 chi hội, đồng thời triển khai các phần việc xây dựng đường cờ phụ nữ, tuyến đường thùng rác xanh. Xã Mai Phụ đăng ký xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp kết hợp đường cờ dài 500m.

Xã Xuân Lộc lan tỏa yêu thương từ gian hàng 0 đồng vì người nghèo

Việc lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ được các cấp Hội thực hiện qua nhiều hình thức, từ đối thoại trực tiếp đến tiếp nhận ý kiến trực tuyến. Đến nay, các cấp Hội đã tiếp nhận 2.312 lượt ý kiến trên nhiều lĩnh vực và đang tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi, tạo không khí gắn kết trong hội viên. Tại xã Mai Phụ, Hội LHPN xã tổ chức Hội thi Dân vũ “Vũ điệu kết nối - Lan tỏa yêu thương”, đồng thời vận động nhận đỡ đầu 14 trẻ em mồ côi, trao 24 suất quà cho hội viên khó khăn và học sinh nghèo, với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Xã Lộc Hà tổ chức đồng diễn dân vũ; các giải bóng chuyền nữ, bóng đá nữ tại Cẩm Bình, Tứ Mỹ, Yên Hòa, Mai Hoa thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết.

Đưa hoạt động Hội ngày càng gần với hội viên

Với 440 hoạt động, công trình, phần việc được đăng ký tại 69/69 xã, phường cùng các chương trình trọng tâm cấp tỉnh, phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10 tại Hà Tĩnh được triển khai rộng khắp, gắn với những nhu cầu thiết thực của phụ nữ.

Qua từng mô hình sinh kế, công trình môi trường và hoạt động an sinh, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.