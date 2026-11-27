Tham gia đoàn có 10 đại biểu, gồm cán bộ Hội LHPN thành phố Hà Nội và các nữ doanh nhân Thủ đô.

Kết nối nữ doanh nhân hai Thủ đô

Đón tiếp và làm việc với đoàn tại Thủ đô Viêng Chăn có Chủ tịch Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn Lienkham Vilaphanh; đại diện một số sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Hội LHPN thành phố Hà Nội thăm, làm việc với Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn Lienkham Vilaphanh đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ của Thủ đô Viêng Chăn. Nổi bật là Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn đã chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, chương trình công tác của Trung ương Hội phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh thông tin về những đổi mới trong tổ chức và hoạt động của Hội sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới, Hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của phụ nữ làm trọng tâm.

Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng quà Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: PV

Hội LHPN thành phố Hà Nội tập trung triển khai các phong trào, cuộc vận động như: "Phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", xây dựng người phụ nữ Hà Nội có ứng xử đẹp, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực tham gia vào các hoạt động kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô.

Đặc biệt, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Bà Lienkham Vilaphanh đề xuất, Hội LHPN Thủ đô Hà Nội phối hợp nghiên cứu thành lập gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm của phụ nữ hai nước tại Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời tạo điều kiện để các nữ doanh nhân Hà Nội tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tại Lào.

Hai bên trao tặng nhau những món quà ý nghĩa, mang bản sắc văn hóa hai quốc gia. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh bày tỏ nhất trí với đề xuất trên và khẳng định, đây là hướng hợp tác thiết thực, phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của phụ nữ hai Thủ đô.

Hai bên thống nhất giao các ban chuyên môn tiếp tục trao đổi, tham mưu, báo cáo lãnh đạo Hội và các cơ quan chức năng liên quan của hai nước để nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp hai nước. Ảnh: PV

Cùng với hoạt động trao đổi, tại buổi làm việc, hai bên đã tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp hai Thủ đô.

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu Hội LHPN Hà Nội đã đến chào xã giao đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Viêng Chăn.

Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Hà Nội đến chào xã giao đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Viêng Chăn. Ảnh: PV

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn mong muốn quan hệ hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai nước, đặc biệt là Hội LHPN hai Thủ đô, ngày càng phát triển sâu sắc, bền chặt.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Thành ủy và Hội LHPN Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2026).

Đồng chí Lê Kim Anh khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này là dịp quan trọng để Hội LHPN hai Thủ đô tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đoàn đại biểu Hội LHPN Hà Nội tới chào xã giao lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Lào. Ảnh: PV

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã đến chào xã giao lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Lào. Tại buổi tiếp, đồng chí Aly Vongnobountham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Lào bày tỏ vui mừng, nồng nhiệt chào đón đoàn.

Đồng chí đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Hội LHPN hai Thủ đô, qua đó, góp phần cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung của Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tổ chức Hội.

Đồng chí Aly Vongnobountham mong muốn Hội LHPN hai Thủ đô tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động trong bối cảnh mới, phát huy vai trò nữ doanh nhân trong hoạt động Hội và hỗ trợ cộng đồng; sớm triển khai các hoạt động cụ thể nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2027).

Thay mặt Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Trung ương Hội LHPN Lào. Đồng chí Lê Kim Anh khẳng định, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, tăng cường hợp tác với Hội LHPN Viêng Chăn nói riêng và Hội LHPN Lào nói chung.

Đoàn đại biểu Hội LHPN Hà Nội thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu cũng đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Tại đây, Đoàn đã thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người đặt nền móng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Đại biện lâm thời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã đón tiếp Đoàn thân mật, ấm cúng. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Kim Anh gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đánh giá cao vai trò cầu nối của Đại sứ quán.

Đoàn đại biểu Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong tại Công viên hữu nghị Việt - Lào; tri ân công lao to lớn của các vị lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và đặt nền móng xây dựng, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Công viên hữu nghị Việt - Lào là công trình mang tính biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là món quà văn hóa, tinh thần của Việt Nam, được khánh thành tháng 12-2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.