Mở rộng thị trường nhờ công nghệ số

Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ, đây là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững. Tại Hà Nội, cùng sự đồng hành của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ, nhiều nữ doanh nhân, hộ kinh doanh đã chủ động tiếp cận công nghệ, đưa hoạt động kinh doanh lên môi trường số.

Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm đẩy mạnh công nghệ số để mở rộng thị trường. Ảnh: Hải Yến

Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm, phường Khương Đình là một trong những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tận dụng công nghệ số để mở rộng thị trường. Với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, doanh nghiệp được tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng bán hàng trực tuyến và sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

Giám đốc Công ty Đinh Thị Hải Yến cho biết, ứng dụng công nghệ số và bán hàng trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm khách hàng, mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện sản phẩm. Đây là hướng đi cần thiết khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của nông sản, thực phẩm.

Công nghệ số còn mở ra hướng quản lý sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp. Với nông sản, thực phẩm, số hóa thông tin và minh bạch nguồn gốc xuất xứ có ý nghĩa quan trọng trong củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển Phạm Thị Lý cho biết, Hà Nội quan tâm quản lý sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc. Trung tâm đã xây dựng nền tảng số hóa sản phẩm OCOP đạt chuẩn của thành phố, giúp doanh nghiệp và người dân tra cứu thông tin, lựa chọn, đặt hàng.

Đưa dữ liệu sản phẩm lên môi trường số giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin thuận tiện, đồng thời tạo thêm kênh quảng bá cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, đây là giải pháp giảm chi phí tiếp thị, tiếp cận thị trường rộng hơn. Nhờ đó, sản phẩm tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Ở góc độ quản trị, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phối hợp với Tập đoàn MISA hỗ trợ doanh nghiệp nữ tiếp cận phần mềm quản lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MISA Đinh Thị Thúy cho biết, thông qua tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm và AI, đơn vị đang xây dựng hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở do phụ nữ làm chủ khai thác nền tảng số.

Chuyển đổi số không chỉ là đưa sản phẩm lên mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, mà còn là thay đổi cách tổ chức, điều hành và quản lý doanh nghiệp, từ kiểm soát hàng hóa, quản lý khách hàng đến thanh toán, chăm sóc người tiêu dùng. Số hóa đồng bộ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng hành để phụ nữ không đứng ngoài dòng chảy số

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội xác định hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng công nghệ, ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Phó Chủ tịch Hội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, Hội hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ; khuyến khích thanh toán trực tuyến, hạn chế tiền mặt, giao dịch an toàn trên internet và khai thác mạng internet để tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức.

Hoạt động hỗ trợ kết hợp đào tạo kỹ năng, kết nối nguồn lực và mở rộng thị trường. Bên cạnh tập huấn kinh doanh trực tuyến, livestream bán hàng, các cấp Hội hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn tín dụng, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trên sàn thương mại điện tử.

Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” với tổng kinh phí 100 tỷ đồng, tập trung đồng hành cùng phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng mô hình kinh tế xanh, bền vững. Hội tổ chức đào tạo quản trị, kỹ năng livestream, kết nối vốn tín dụng, hỗ trợ chuyển đổi số và thương mại xanh.

Hội đã ký thỏa thuận với 10 chi nhánh Agribank về tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho hơn 700 cán bộ Hội cơ sở và tổ trưởng tổ tiết kiệm, vay vốn. Qua đó, phụ nữ có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cấp mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ.

Từ năm 2018 đến nay, các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp giúp hàng chục nghìn lượt phụ nữ nâng cao nhận thức; hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Hội cũng kết nối nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 10.380 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chuyển đổi số tại doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ vẫn cần được thúc đẩy. Tiếp cận công nghệ, lựa chọn phần mềm, xây dựng kênh bán hàng trực tuyến và bảo đảm an toàn giao dịch đòi hỏi người kinh doanh liên tục cập nhật kỹ năng. Ứng dụng công nghệ cần gắn với đổi mới quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, minh bạch thông tin, không chỉ dừng ở quảng bá.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tiếp tục chú trọng đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; vận động hội viên sử dụng thanh toán trực tuyến, bảo đảm an toàn giao dịch và khai thác hiệu quả nền tảng số.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, phụ nữ cần chủ động tham gia, tạo ra giá trị từ chuyển đổi số. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ về vốn, công nghệ, thị trường, doanh nghiệp nữ có thêm điều kiện đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản, đóng góp vào phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững của Thủ đô.