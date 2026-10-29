Phụ nữ Hà Nội sinh đủ 2 con: Ai được nhận 4 triệu đồng hỗ trợ từ năm 2027?

Sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Điểm đáng chú ý nhất là các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt hướng trực tiếp đến người dân cư trú trên địa bàn.

Theo đó, phụ nữ cư trú trên địa bàn Hà Nội khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ trực tiếp dành cho người đáp ứng điều kiện về độ tuổi, số con và nơi cư trú theo quy định.

Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú tại Hà Nội sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Bên cạnh chính sách khuyến khích sinh đủ hai con, thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú tại Hà Nội và thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Đáng chú ý, người dân cần đặc biệt lưu ý quy định về việc hưởng hỗ trợ trùng. Trường hợp phụ nữ đồng thời đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, người đó chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không được cộng gộp các khoản hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Như vậy, khi chính sách có hiệu lực, người thuộc diện thụ hưởng cần tìm hiểu kỹ điều kiện áp dụng và mức hỗ trợ tương ứng để xác định đúng quyền lợi của mình.

Địa phương duy trì tỷ lệ sinh đủ 2 con được thưởng đến 60 triệu đồng

Không chỉ hỗ trợ từng gia đình, TP Hà Nội còn đưa ra chính sách khen thưởng đối với các xã, phường đạt kết quả trong việc khuyến khích sinh đủ hai con.

Cụ thể, xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con được thưởng 30 triệu đồng. Nếu duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục, mức thưởng là 60 triệu đồng/xã, phường.

Ngoài ra, các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế cũng được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chính sách này cho thấy TP Hà Nội không chỉ hướng đến hỗ trợ tài chính cho người dân mà còn gắn trách nhiệm duy trì mức sinh với kết quả thực hiện công tác dân số tại từng địa phương.

Mức sinh giảm, Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ

Trước đó, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội gửi HĐND thành phố, công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Số trẻ sinh trong năm 2025 cũng giảm đáng kể so với những năm trước.

Cụ thể, toàn thành phố ghi nhận 83.908 trẻ sinh trong năm 2025, trong khi những năm trước đó, số trẻ sinh hàng năm ở mức trên 100.000.

Cùng với mức sinh giảm, xu hướng kết hôn muộn và sinh con muộn cũng gia tăng. Tuổi kết hôn trung bình tại Hà Nội hiện là 28,6 tuổi, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

Trước thực tế này, UBND TP Hà Nội cho rằng việc ban hành nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện công tác dân số, phát triển của thành phố là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi người dân và thực hiện chỉ đạo của Trung ương.

Với người dân, khoản hỗ trợ 4 triệu đồng là quyền lợi đáng quan tâm nếu đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, quyết định sinh con vẫn gắn với nhiều yếu tố như thu nhập, chi phí chăm sóc và điều kiện nuôi dạy trẻ.

Chính sách hỗ trợ tài chính có thể góp phần khuyến khích sinh đủ hai con, nhưng việc triển khai rõ ràng, thuận tiện và đúng đối tượng cũng rất quan trọng để người dân thực sự được hưởng lợi.