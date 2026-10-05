Phụ nữ Hà Nội hưởng ứng 'Tháng áo dài' và Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Diễn ra từ ngày 1 đến 20-10-2026, "Tháng áo dài Hà Nội" là hoạt động ý nghĩa chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10. Ảnh: Hoàng Lan

Chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa áo dài, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa nét đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô. Trong dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức mặc áo dài khi đi làm hoặc tham dự các sự kiện phù hợp, đồng thời khuyến khích các hoạt động tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ các địa phương tích cực hưởng ứng Tháng Áo dài. Ảnh: Hoàng Lan

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ đã triển khai hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vừa thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng các cán bộ, công chức Thành hội ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Hoàng Lan

Nhấn mạnh các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, đồng chí cho biết, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và xã hội hóa, nhiều người nghèo, trong đó có phụ nữ, đã được hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Kim Anh đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình phụ nữ, trẻ em yếu thế; vận động nguồn lực xây sửa mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm và thực hiện tốt chương trình "Mẹ đỡ đầu". Đồng thời, quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách và tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp.

Được biết, trong dịp Tết Trung thu vừa qua, thành phố đã trích hơn 4,02 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" để tặng quà cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng), trong đó có 923 trẻ mồ côi do các cấp Hội phụ nữ đỡ đầu. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đề nghị các cấp Hội tiếp tục rà soát, hỗ trợ sinh kế, xây sửa mái ấm tình thương và đẩy mạnh chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Cán bộ, công chức và người lao động Ban Công tác phụ nữ thành phố cùng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã quyên góp ủng hộ quỹ. Ảnh: Hoàng Lan

Ngay tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Ban Công tác phụ nữ thành phố cùng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã quyên góp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ "Vì người nghèo" của thành phố.