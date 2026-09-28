Phụ nữ góp sức xây dựng môi trường xanh

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực nhằm nâng cao ý thức của hội viên và người dân trong bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sống xanh, góp phần xây dựng môi trường ngày càng sạch, đẹp, bền vững.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Tháng 8-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Diên Lạc ra mắt mô hình “Phụ nữ Diên Lạc chung tay phân loại rác thải tại nguồn” với 10 hộ gia đình ở thôn Lạc Lợi tham gia. Cùng với đó, hội đã tặng 5 thùng rác công cộng cho thôn Lạc Lợi, giúp người dân thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư; đồng thời tặng mỗi gia đình tham gia mô hình 2 sọt rác và hướng dẫn các hộ thực hiện phân loại rác thải tại nhà. Tham gia mô hình, bà Trần Thị Ngọc Dung cho biết, sau gần 2 tháng thực hiện, việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen của các thành viên trong gia đình, giúp không gian sống sạch sẽ, gọn gàng hơn. Bà cũng tuyên truyền, vận động các chị em trong thôn cùng thực hiện, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và từng bước nhân rộng mô hình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Lạc tặng thùng rác công cộng cho thôn Lạc Lợi.

Tại xã Cam Lâm, Hội LHPN xã đã xây dựng và duy trì các tuyến đường góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, trong đó có tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại thôn Trung Hiệp và tuyến đường hoa tại thôn Bãi Giếng 2, mỗi tuyến đường dài khoảng 500m. Mới đây, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đã ra quân phát quang, dọn dẹp cỏ dại, thu gom rác thải và chỉnh trang tại tuyến đường hoa ở thôn Bãi Giếng 2. Đồng thời, trồng bổ sung 30 cây hoa hoàng yến, tạo thêm mảng xanh và sắc hoa, giúp diện mạo khu dân cư thêm khang trang. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường và vận động người dân cùng tham gia chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi ở.

Phụ nữ xã Cam Lâm ra quân vệ sinh môi trường và trồng thêm hoa trên tuyến đường hoa tại thôn Bãi Giếng 2.

Giảm rác thải nhựa từ những việc làm nhỏ

Công tác phòng, chống rác thải nhựa cũng được các cấp hội chú trọng triển khai bằng những mô hình phù hợp với thực tế. Tại nhiều địa phương, các mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa tái chế được duy trì thường xuyên, vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Tại xã Tân Định, các cấp hội duy trì 15 mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa”. Từ đầu năm đến nay, các mô hình đã thu gom, bán phế liệu và thu về gần 7 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được dùng để mua giỏ nhựa tặng phụ nữ và nhu yếu phẩm hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn kinh phí của mô hình "Ngôi nhà xanh", các cấp hội ở xã Tân Định tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Hòa Trí, mỗi năm, Hội LHPN xã tổ chức 2 đợt đổi phế liệu lấy đồ dùng gia đình để vận động người dân thu gom rác thải nhựa. Ngoài kinh phí hoạt động, hội vận động thêm nguồn xã hội hóa để mua các vật dụng như: Thau, nồi, rổ, sọt đựng rác, bảng, bút, thước... làm quà tặng người dân. Số phế liệu thu gom được từ hoạt động dùng để bán gây quỹ trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Các chi hội phụ nữ còn duy trì 5 mô hình “Ngôi nhà xanh” tại khu dân cư, góp phần hình thành thói quen phân loại, thu gom rác tại nguồn trong hội viên và người dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí tổ chức chương trình đổi phế liệu lấy đồ dùng gia đình.

Tương tự, tại các xã, phường như: Nam Ninh Hòa, Cam Ranh, Phước Hữu, Nam Nha Trang…, các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Thu gom phế liệu - góp quỹ yêu thương” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Cùng với đó, 100% cơ sở hội đã tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tặng thùng rác, giỏ xách đi chợ… tùy theo điều kiện thực tế. Qua đó, lan tỏa ý thức hạn chế rác thải nhựa, xây dựng thói quen sống xanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường.

Phụ nữ phường Cam Ranh thực hiện mô hình "Thu gom phế liệu - góp quỹ yêu thương".

Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo, sát với thực tiễn từng địa bàn để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực trong cộng đồng.