Phụ nữ DTTS phía Ðông lan tỏa nếp sống xanh

Mô hình “Ngôi nhà xanh” tại xã La Dạ gây quỹ hỗ trợ phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Gom phế liệu, góp yêu thương

Ở xã miền núi La Dạ, nơi có đồng bào DTTS sinh sống, việc thu gom, phân loại rác thải đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã gắn với hoạt động chăm lo những hoàn cảnh khó khăn. Những chai nhựa, lon bia vốn thường bị bỏ đi nay được tận dụng để gây quỹ, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa sẻ chia với cộng đồng. Tinh thần đó được cụ thể hóa với mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu gây quỹ “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” được Hội LHPN xã La Dạ ra mắt vào đầu tháng 10 tại thôn Đa Mi 2. Điểm đáng chú ý là nguồn quỹ được định hướng hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp cần trợ giúp đột xuất. Tùy điều kiện thực tế, kinh phí có thể được sử dụng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cây giống, con giống, công cụ sản xuất, giúp học sinh đến trường hoặc hỗ trợ người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ở địa bàn miền núi, nơi đời sống một bộ phận đồng bào DTTS còn khó khăn, những hình thức hỗ trợ gắn với sinh kế, học tập và chăm sóc sức khỏe mang ý nghĩa thiết thực. Một chai nhựa hay vài lon bia có thể chỉ mang lại số tiền nhỏ, nhưng khi nhiều người cùng đóng góp sẽ tạo thêm nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh cần sẻ chia.

Bà Bờ Đam Thị Hiểm - Chủ tịch Hội LHPN xã La Dạ cho biết, mô hình là sự kết hợp giữa bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội. Thông qua việc thu gom, phân loại phế liệu, người dân từng bước thay đổi thói quen xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế lượng rác thải ra môi trường. Đồng thời, mỗi vật dụng được thu gom còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Biến rác thải thành “tiền”, lan tỏa nghĩa tình

Tại xã Hàm Thuận Bắc, thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình Dân vận khéo của Hội LHPN, Chi hội Phụ nữ thôn Hàm Trí tổ chức ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải thành tiền”. Mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả từ những kết quả đạt được trước đây, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tận dụng phế liệu tái chế gây quỹ chăm lo hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Thông qua mô hình, hội viên được vận động phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, thu gom chai nhựa, giấy vụn, lon bia và các loại phế liệu có thể tái chế để bán gây quỹ. Bên cạnh đó, chị em còn được tuyên truyền tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt, cải thiện môi trường sống. Nguồn kinh phí từ bán phế liệu được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, neo đơn và phục vụ hoạt động hội. Nhờ đó, việc bảo vệ môi trường không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng.

Ở các khu dân cư miền núi có đồng bào DTTS sinh sống, việc thay đổi thói quen xử lý rác thải cần sự kiên trì. Những mô hình gần gũi, dễ thực hiện, không đòi hỏi nhiều kinh phí như “Ngôi nhà xanh” là cách vận động phù hợp, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ tham gia thường xuyên hơn.

Bà Trương Thị Mười - Chủ tịch Hội LHPN xã Hàm Thuận Bắc cho biết, hội mong muốn mỗi hội viên phụ nữ tích cực phân loại, thu gom rác thải và vận động người thân cùng tham gia. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình, tạo thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.