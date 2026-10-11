Phụ nữ DTTS góp sức xây dựng cộng đồng

Ra mắt mô hình “Phụ nữ DTTS tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” tại thôn La Ngâu

Cùng giữ bình yên thôn, bản

Ở thôn La Ngâu, xã Đồng Kho, phụ nữ DTTS là những người gắn bó với gia đình, hàng xóm và đời sống cộng đồng. Chính sự gần gũi ấy giúp chị em trở thành những người tuyên truyền, nhắc nhở người thân và bà con cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Từ thực tế đó, đầu tháng 10, Chi hội Phụ nữ thôn La Ngâu tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ DTTS tham gia giữ gìn an ninh, trật tự”.

Chị Hà Thị Hoàng Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đồng Kho cho biết, thời gian qua, phụ nữ DTTS trên địa bàn đã tích cực tham gia các hoạt động của hội, mạnh dạn hơn trong việc tuyên truyền, vận động người thân và bà con chấp hành pháp luật. Việc xây dựng mô hình là dịp để chị em phát huy hơn nữa vai trò của mình, từ những việc gần gũi trong gia đình đến tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Tại buổi ra mắt, đại diện Công an xã Đồng Kho trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chị em được hướng dẫn cách nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật.

Với mô hình này, vai trò của phụ nữ DTTS được đặt ngay từ những việc gần gũi trong gia đình và khu dân cư. Khi được tuyên truyền, chị em có thể nhắc nhở chồng, con và người thân chấp hành pháp luật; vận động bà con không tham gia các hành vi vi phạm. Đồng thời, chủ động trao đổi với lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Từ những buổi tuyên truyền, sự trao đổi giữa hội viên với lực lượng công an và việc vận động người thân, mô hình từng bước tạo cho chị em thêm một phần việc cụ thể trong đời sống cộng đồng.

Góp thêm yêu thương

Tại thôn Chăm, xã Tánh Linh, mô hình “Ngôi nhà xanh” đang trở thành điểm nhấn trong hoạt động của Chi hội Phụ nữ, khi những chai nhựa, lon nước, giấy, vỏ hộp được thu gom để gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, chị em đã biến thành nguồn quỹ nhỏ và góp phần nâng cao ý thức phân loại, thu gom rác tái chế trong cộng đồng.

“Ngôi nhà xanh” được đặt tại ngã tư đường vào Nhà văn hóa thôn Chăm, là nơi người dân mang rác có khả năng tái chế đến tập kết. Rác sau đó được phân loại, bán và số tiền thu được dùng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Ngôi nhà xanh" được đặt tại ngã tư đường vào Nhà văn hoá thôn Chăm

Chị Trần Thị Huế, Chủ tịch Hội LHPN xã Tánh Linh cho biết, mô hình vừa góp phần nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn, vừa tạo thêm nguồn quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn. Từ những chai nhựa, lon nước hay mảnh giấy được người dân giữ lại, khi góp thành số lượng lớn sẽ tạo ra một khoản kinh phí để giúp đỡ các em. Qua đó, mô hình góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và hình thành thói quen phân loại, thu gom rác tái chế trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống, phụ nữ đang ngày càng chủ động tham gia và đóng góp vào các phần việc chung của thôn, xóm. Với phụ nữ DTTS, việc tham gia các mô hình cũng mở ra cơ hội để chị em mạnh dạn hơn, phát huy tiếng nói và trách nhiệm của mình trong gia đình, cộng đồng. Nhờ vậy, vai trò của phụ nữ không chỉ được thể hiện trong xây dựng gia đình mà còn ngày càng rõ nét trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.