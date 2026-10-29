Phụ nữ Đồng Tháp và Prey Veng nối dài nhịp cầu hữu nghị

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ngày 29/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội đàm sơ kết 2 năm thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng; đồng thời ký kết hợp tác phát triển trong năm 2027.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Tại buổi ký kết, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, đối với tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng, tình láng giềng, sự gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới cùng những hoạt động hợp tác thiết thực là nền tảng quan trọng để hai địa phương tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Bà Long Kunthia, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, Campuchia, phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ông Huỳnh Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng trong việc duy trì, thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Những hoạt động hướng đến phụ nữ, trẻ em, chăm lo đời sống nhân dân, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường giao lưu giữa hai bên có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với tỉnh Prey Veng, củng cố quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp ký kết thoả thuận hoà bình và phát triển với Phụ nữ tỉnh Prey Veng, Campuchia. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Long Kunthea, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như hai tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng nói riêng, luôn gắn kết trên tinh thần láng giềng hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Thời gian qua, Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng thực hiện các thỏa thuận chung, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em và triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Bà Long KunThea đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo, chính quyền 2 địa phương trong triển khai các nội dung hợp tác, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, tặng tranh lưu niệm cho tỉnh Prey Veng, Campuchia. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Trong khuôn khổ lần ký kết này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Hội Phụ nữ vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng tiến hành rà soát kết quả 2 năm thực hiện Biên bản hợp tác. Sự kiện nhằm tiếp tục phát huy tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động hội của hai tỉnh ngày càng hiệu quả.