Phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang chung tay phát triển kinh tế gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) ra mắt Mô hình Gia đình số.

Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đồng bào Khmer chiếm hơn 65% dân số, các cấp Hội đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành cùng hội viên vượt khó vươn lên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) phối hợp cùng UBND xã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với hội viên phụ nữ, kết hợp họp mặt cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nữ, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Dấu ấn từ những phong trào thiết thực

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ô Lâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên làm trọng tâm. Trong điều kiện đời sống người dân còn nhiều khó khăn, phần lớn sinh kế dựa vào sản xuất nông nghiệp, mua bán nhỏ và nghề tiểu thủ công nghiệp, tổ chức Hội đã trở thành điểm tựa để chị em chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận nguồn lực, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phụ nữ Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tham gia phong trào nuôi heo đất.

Một trong những dấu ấn nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương. Những nghề truyền thống như sản xuất đường thốt nốt, làm cốm dẹp, chế tác thủ công mỹ nghệ từ cây tầm vong tiếp tục được duy trì, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, vừa góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer.

Cùng với đó, Hội LHPN xã thực hiện tốt vai trò cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện Hội quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hơn 1.200 lượt hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống. Nguồn vốn đã tạo thêm điều kiện để chị em phát huy tinh thần tự lực, chủ động tính toán phương án làm ăn, từng bước ổn định kinh tế gia đình.

Bà Néang Sa Rum, Chủ tịch Hội LHPN xã Ô Lâm, cho biết: "Các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội luôn hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu thực tế của chị em. Sự vươn lên của phụ nữ Khmer, những chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất và đời sống gia đình là động lực để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu tronggiai đoạn mới”.

Không chỉ tích cực lao động, phát triển kinh tế, phụ nữ Ô Lâm còn là lực lượng quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ bản sắc dân tộc. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như múa Dì Kê, múa Chha-dăm cùng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, góp phần trao truyền giá trị văn hóa Khmer cho thế hệ trẻ.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng người phụ nữ Ô Lâm “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” được triển khai sâu rộng. Cả 15/15 chi hội ấp đồng loạt thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đặt thùng rác công cộng, tổ chức vệ sinh định kỳ, duy trì mô hình “Tổ phụ nữ để rác đúng nơi quy định”, “Tổ phụ nữ giỏ xách đi chợ”. Những việc làm tuy giản dị nhưng góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, cải thiện cảnh quan phum sóc và xây dựng nếp sống văn minh.

Đổi mới hoạt động Hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Hội LHPN xã Ô Lâm tích cực triển khai Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt Hội và mô hình tại cơ sở, hội viên được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, từng bước nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Chuyển đổi số cũng được Hội quan tâm triển khai với những mô hình phù hợp điều kiện thực tế. Hai tổ mô hình “Gia đình số” tại ấp Tà Miệt và ấp Ninh Thuận hướng dẫn hội viên tiếp cận kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, chị em có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, từng bước thích ứng với phương thức giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tại ấp Phước Lộc, mô hình Gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” được triển khai trên cơ sở phát huy những kết quả của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, bổ sung các tiêu chí về an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Mô hình góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong bảo vệ sức khỏe, giữ gìn môi trường sống và xây dựng khu dân cư an toàn.

Chi hội phụ nữ ấp Ô Tà Sóc (trước đây là ấp An Ninh) duy trì và triển khai từ nhiều năm nay. Có hơn 20 thành viên tham gia với hình thức tiết kiệm linh hoạt, phù hợp điều kiện sinh hoạt của chị em. Mỗi ngày, mỗi tuần, hội viên dành dụm một khoản tiền nhỏ bỏ vào heo đất, vừa rèn luyện thói quen tiết kiệm, vừa tạo nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hoạt động không chỉ giúp chị em chủ động về tài chính mà còn thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Những chú heo đất nhỏ đã thực sự mang lại niềm vui lớn, góp phần xây dựng gia đình no ấm và thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đợt đập heo đất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, có một thành viên đã xuất sắc tiết kiệm được hơn 160 triệu đồng.

Niềm vui của chị em phụ nữ Khmer xã Ô Lâm trước thành quả tiết kiệm từ việc nuôi heo đất

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Ô Lâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên; phấn đấu hằng năm hỗ trợ 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, giúp 20 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Đồng thời, Hội chú trọng nâng cao chất lượng tập hợp hội viên, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo tồn văn hóa truyền thống và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, phong trào phụ nữ Ô Lâm tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng người phụ nữ tự tin, có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và xã hội; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng và mỗi gia đình sẽ là nền tảng để phụ nữ phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế, góp phần xây dựng quê hương Ô Lâm ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.