Phụ nữ điện lực Đồng Tháp: Tận tâm với nghề, sáng tạo trong công việc

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty Điện lực Đồng Tháp, luôn đề cao sự cẩn trọng, chính xác và trách nhiệm trong công việc.

Với chị Trương Thị Phương Thảo, Tổ trưởng Tổ Kinh doanh - Điện lực Gò Công, mỗi yêu cầu của khách hàng đều cần được lắng nghe, giải quyết thấu đáo. Có những thắc mắc về hóa đơn, công tơ đã được nhân viên giải thích nhưng khách hàng chưa đồng thuận, chị tiếp tục tìm hiểu, kiểm tra và phối hợp xử lý.

Phía sau mỗi hồ sơ là nhu cầu sử dụng điện của một gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, từ tiếp nhận yêu cầu cấp điện mới, thay đổi thông tin hợp đồng đến giải đáp kiến nghị, chị cùng đồng nghiệp chú trọng sự rõ ràng, chu đáo. Việc hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng cũng được thực hiện tận tình, giúp người dân chủ động tiếp cận tiện ích số.

Chị Trương Thị Phương Thảo (bìa phải) dành thời gian rèn luyện thể thao, giữ sức khỏe và tinh thần tích cực để tận tâm với công việc, vun đắp tổ ấm.

Trở về nhà, người Tổ trưởng ấy lại chăm chút bữa cơm, quán xuyến sinh hoạt gia đình. Để dung hòa hai vai trò, chị Phương Thảo sắp xếp công việc khoa học, rèn luyện sức khỏe bằng các môn thể thao yêu thích, đồng thời cũng nhận được sự đồng hành, chia sẻ của những người thân trong gia đình.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng là điều chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty Điện lực Đồng Tháp, chú trọng. Nếu chị Thảo phải thường xuyên tiếp nhận, giải quyết những thắc mắc của khách hàng, thì chị Hồng Thắm hằng ngày đối diện áp lực từ hồ sơ, số liệu. Mỗi nội dung đều cần được kiểm tra cẩn trọng, xử lý chính xác, kịp thời, phục vụ quản lý tài chính, đảm bảo lợi nhuận và bảo tồn nguồn vốn được giao.

Thường trực giải quyết công việc của Phòng Tài chính kế toán tại trụ sở chính, đồng thời tham gia công tác Đảng, Công đoàn, chị Hồng Thắm chủ động bố trí thời gian, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Để duy trì sự tập trung, chị chọn thể thao làm cách rèn luyện sức khỏe và giải tỏa áp lực. “Với tôi, công việc ngành Điện có những áp lực riêng và thể thao chính là cách để tôi tái tạo năng lượng”, chị Thắm bộc bạch.

Qua những buổi tập tennis, pickleball, chạy bộ, chị Hồng Thắm rèn sức bền, sự nhanh nhạy, có thêm dịp trò chuyện, chia sẻ với đồng nghiệp. Niềm vui từ sân bóng, trên những cung đường chạy giúp chị Thắm trở lại công việc với tinh thần tích cực, đồng thời có thêm năng lượng chăm lo gia đình.

Cùng tinh thần chủ động ấy, chị Nguyễn Phạm Hồng Thi, công tác tại Tổ Kỹ thuật - Điện lực Lai Vung, tìm niềm vui nghề nghiệp qua những cải tiến hằng ngày. Đảm nhận nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thống kê và báo cáo, chị Hồng Thi hiểu việc theo dõi tiến độ, cập nhật thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phối hợp.

Chị Nguyễn Phạm Hồng Thi, Tổ Kỹ thuật, Điện lực Lai Vung, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ với đồng nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Từ những bất tiện trong công việc, chị Hồng Thi tham gia sáng kiến ứng dụng Microsoft To Do quản lý nhiệm vụ, báo cáo, hỗ trợ theo dõi thời hạn thực hiện. Chị còn tham gia giải pháp sử dụng phần mềm “Tính toán điện”, giúp tính nhanh thông số trong khảo sát, lựa chọn phương án cấp điện và vận hành.

Tháng 7-2026, sáng kiến ứng dụng Google Form và danh mục phục vụ tiếp nhận, quản lý hồ sơ có sự tham gia của chị Hồng Thi được công ty công nhận. Giải pháp giúp cập nhật, tra cứu, tổng hợp thông tin thuận tiện hơn, giảm rủi ro trong quản lý hồ sơ công trình. Với chị Hồng Thi, chia sẻ cách làm hiệu quả cùng đồng nghiệp cũng là cách để tập thể cùng tiến bộ, nâng cao năng suất lao động.

3 vị trí công tác, 3 cách đóng góp, cùng gặp nhau ở trách nhiệm với nghề. Trong ngành có lao động nam chiếm đa số, các “bông hồng” của ngành Điện Đồng Tháp khẳng định năng lực bằng sự tận tâm và tinh thần học hỏi.

Ghi nhận đóng góp của lao động nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp Trần Quang Tâm nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc công bằng, nơi năng lực của chị em được tôn trọng và tạo mọi điều kiện để phát triển”.

Được tin tưởng và sẻ chia, những "bông hoa" của ngành Điện có thêm động lực vun đắp tổ ấm, phát huy năng lực, cùng tập thể giữ dòng điện thông suốt, phục vụ quê hương.