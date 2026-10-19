Phụ nữ Điện Biên trong nhịp chuyển mình

ĐBP - Trong nhịp phát triển chung của tỉnh, phụ nữ các dân tộc Điện Biên ngày càng chủ động phát huy năng lực, khẳng định vai trò trên nhiều lĩnh vực. Từ đổi mới tư duy và cách làm trong phát triển kinh tế hộ, gìn giữ bản sắc văn hóa đến tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chị em đang góp phần tạo nên những chuyển biến thiết thực từ mỗi gia đình, thôn, bản.

Bà Doãn Thị Thoa (đứng giữa), chủ cơ sở kinh doanh mắc ca Thoa Doãn, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026.

Tự tin vươn lên, gìn giữ bản sắc

Bắt đầu tham gia chế biến mắc ca từ năm 2023, bà Doãn Thị Thoa, chủ cơ sở kinh doanh mắc ca Thoa Doãn, xã Tuần Giáo, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Hiện cơ sở có 4 sản phẩm mắc ca đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP gồm: Hạt mắc ca tách kẽ, nhân mắc ca sấy giòn, muối vừng mắc ca và tinh dầu mắc ca; đồng thời phát triển thêm các sản phẩm bánh mắc ca. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều siêu thị trong nước và được tiêu thụ trên các nền tảng số. Đầu năm 2026, cơ sở xuất khẩu một lô hàng khối lượng hơn 1 tấn sang thị trường châu Âu. Mỗi vụ thu hoạch, cơ sở bao tiêu khoảng 12 - 15 tấn mắc ca tươi cho người dân địa phương, góp phần tạo việc làm và đầu ra cho nông sản. Bà Doãn Thị Thoa bày tỏ: “Tôi phấn đấu tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm từ mắc ca, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ để đưa hạt mắc ca Tuần Giáo đi xa hơn, đến với nhiều khách hàng hơn”.

Ở bản Quan Chiêng, phường Mường Lay, bằng sự chủ động và tâm huyết, bà Lò Thị Lả, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Thái Mường Lay đã dành nhiều năm sưu tầm, khôi phục các điệu múa cổ từ những bậc cao niên trong bản. Cùng các thành viên Câu lạc bộ, bà phục dựng những điệu múa truyền thống, sáng tạo thêm các điệu múa mới trên nền tảng văn hóa Thái và tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa, du lịch trong và ngoài tỉnh. Không chỉ góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, bà còn trực tiếp truyền dạy múa Thái cho thanh - thiếu nhi trên địa bàn. Bà Lò Thị Lả chia sẻ: “Tôi mong muốn những điệu múa Thái truyền thống không chỉ được lưu giữ, mà còn hiện diện trong nhịp sống hiện đại. Vì vậy, tôi đã tích cực truyền dạy để thế hệ trẻ hiểu, yêu và tiếp nối mạch nguồn di sản văn hóa của dân tộc mình”.

Người góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, người tâm huyết gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi người một lĩnh vực, song bà Thoa và bà Lả đều khẳng định năng lực, vai trò của mình qua những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực

Thực tiễn cho thấy, phụ nữ các dân tộc ngày càng khẳng định năng lực, vị thế trong gia đình và xã hội. Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đánh giá: “Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh, vai trò của phụ nữ các dân tộc Điện Biên đã có những bước thay đổi đột phá, khẳng định vị thế vững chắc. Từ những rào cản như tảo hôn, định kiến giới, chị em ngày càng tự tin, độc lập, chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và tri thức mới. Chị em không chỉ nỗ lực học tập, nâng cao trình độ, mà còn tiên phong làm chủ công nghệ và tri thức mới. Người phụ nữ không chỉ vun vén gia đình, mà còn là lực lượng lao động quan trọng, đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên nhiều lĩnh vực. Từ phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, làm chủ homestay... cho đến việc giữ gìn an ninh biên giới và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phụ nữ đều tích cực góp sức”.

Trong tổng số hơn 100.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh, có gần 500 nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp và hợp tác xã. Phụ nữ ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội. Cùng với nỗ lực của mỗi cá nhân, các cấp hội còn chủ động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, giúp hội viên tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội việc làm.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua kết nối nguồn lực, tổ chức đào tạo nghề và hướng dẫn kỹ năng bán hàng trực tuyến. Riêng trong tháng 9/2026, Hội phối hợp tổ chức 2 lớp học trang điểm cho 54 học viên; đồng thời tiếp tục kết nối đào tạo nghề cắt, uốn tóc và hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội cũng thành lập được 23 mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Công nghệ số”, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động Hội và đời sống.

Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, Hội LHPN tỉnh vừa triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026 - 2031, với các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Trong đó, việc khuyến khích phụ nữ tự học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, phát triển sinh kế và giữ gìn bản sắc văn hóa được xác định là những nội dung thiết thực.

Để phụ nữ thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, có điều kiện phát huy năng lực và tự tin vươn lên trong giai đoạn mới, bà Pờ Diệu Ninh cho biết: “Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; lấy hội viên, phụ nữ làm trung tâm; chú trọng nâng cao quyền năng kinh tế, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”.