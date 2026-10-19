Phụ nữ Điện Biên mạnh dạn làm giàu

GIan hàng trưng bày sản phẩm của chị Phan Thị Hạnh Dung tại Hội chợ Thương mại quốc tế tỉnh Điện Biên năm 2026.

Từ lợi thế nông sản địa phương, chị Phan Thị Hạnh Dung, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất chế biến kinh doanh Nông sản Điện Biên đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tìm hướng đi riêng trong chế biến sâu, nâng tầm giá trị nông sản quê hương.

Thành lập năm 2022, HTX từng bước xây dựng các sản phẩm mang hương vị đặc trưng Tây Bắc, kết hợp giá trị truyền thống với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Nhận thấy gạo lứt nương đỏ giàu dinh dưỡng nhưng chưa thuận tiện trong chế biến, chị Dung cùng HTX nghiên cứu phát triển sản phẩm bún gạo lứt, phở gạo lứt ăn liền. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất hiện đại cùng với lựa chọn nguyên liệu chất lượng, sản phẩm của HTX luôn giữ hương vị đặc trưng của gạo.

Chị Dung chia sẻ: "HTX luôn đặt chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và hương vị đặc trưng lên hàng đầu; đồng thời chú trọng mẫu mã, bao bì để nâng cao khả năng cạnh tranh. Các sản phẩm phát triển theo hướng tiện lợi, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc nông sản, gia vị vùng Tây Bắc. HTX từng bước mở rộng mạng lưới tiêu thụ qua cửa hàng, đại lý, siêu thị, đối tác kinh doanh nông sản và kênh bán hàng trực tuyến.

Năm 2022 và 2023, sản phẩm bún gạo lứt, phở gạo lứt ăn liền của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ghi nhận nỗ lực xây dựng và phát triển sản phẩm, năm 2024, chị Dung cùng HTX vinh dự được trao Giải thưởng Mai An Tiêm ghi nhận, tôn vinh sản phẩm của HTX có uy tín, chất lượng, sức cạnh tranh, thị trường tiêu thụ rộng lớn, được người tiêu dùng tin cậy, đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đến năm 2025, HTX phát triển thêm sản phẩm miến dong Hạnh Dung, đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Bằng sự kiên trì và tư duy sáng tạo, chị Dung góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại năng động, tự tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương.

Sản phẩm của HTX do chị Dung làm chủ được nhiều khách hàng tin dùng.

Từ buôn bán nhỏ lẻ, chị Trần Thị Hương Quế, Giám đốc HTX Tâm Thiện (xã Thanh An), mạnh dạn đầu tư sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu gạo Điện Biên, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhận thấy gạo Điện Biên có chất lượng thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, song việc chế biến, xây dựng thương hiệu còn nhiều hạn chế, năm 2016, chị Quế bắt đầu đầu tư sản xuất gạo chất lượng cao, từng bước thay đổi phương thức kinh doanh. Đầu năm 2020, chị cùng gia đình thành lập HTX Tâm Thiện, tổ chức thu mua thóc, chế biến và phát triển thương hiệu gạo riêng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chị mạnh dạn vay vốn ngân hàng, kết hợp nguồn tích lũy đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình từ thu mua nguyên liệu, xay xát đến đóng gói, bảo quản; đồng thời chú trọng bao bì, thông tin sản phẩm và an toàn thực phẩm, từng bước tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Năm 2025, chị Quế tiếp tục đầu tư hơn 15 tỷ đồng mở rộng nhà xưởng, lắp đặt hệ thống máy móc tiên tiến, nâng cao năng lực chế biến. HTX phát triển đa dạng các dòng gạo nếp đặc sản và gạo trắng chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Nhờ năng động, bản lĩnh, nhạy bén với thị trường và chủ động tiếp cận tiến bộ kỹ thuật chị Quế đã khẳng định vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế. Năm 2026, chị vinh dự khi trở thành một trong 96 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 434 nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp. Để phát huy vai trò của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao năng lực và chủ động thích ứng với yêu cầu mới. Chú trọng hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

HTX của chị Phan Thị Hạnh Dung và chị Trần Thị Hương Quế được UBND tỉnh khen thưởng vì đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Triển khai các chương trình hỗ trợ vốn vay, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình sinh kế, tổ hợp tác và HTX góp phần khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, khai thác lợi thế nông sản, văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” giai đoạn 2026 - 2031, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng tới hình mẫu người phụ nữ “Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”. Việc xây dựng hình mẫu phụ nữ thời đại mới cần gắn với nâng cao năng lực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiếng nói, vai trò và khả năng sáng tạo trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giới thiệu mô hình kinh tế của hội viên với Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh Bắc Lào.

Thông qua những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đến các hoạt động cộng đồng, phụ nữ Điện Biên từng bước khẳng định vị thế bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Quan tâm bồi dưỡng năng lực, tạo cơ hội phát triển và phát huy vai trò của phụ nữ chính là góp phần xây dựng nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời đại mới.