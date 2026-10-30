Phụ nữ Điện Biên góp phần lan tỏa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tặng hoa, chúc mừng các cá nhân được trao giải tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030”. (Ảnh: LÊ LAN)

Sáng 30/10, phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030”, bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, khẳng định, dù thời gian triển khai ngắn, song cuộc thi nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo hội viên, cán bộ hội phụ nữ các cấp. Bằng việc tham gia cuộc thi, hội viên phụ nữ và cán bộ Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng lan tỏa nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu hội phụ nữ các cấp, từ đó góp phần quan trọng tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi. (Ảnh: LÊ LAN)

Bà Pờ Diệu Ninh cho biết, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030 là những sự kiện chính trị trọng đại, mốc son đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Để đưa tinh thần Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Chính thức được phát động ngày 24/8/2026 đến ngày 19/9/2026 với bốn tuần thi, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phát động đã thu hút 4.493 thí sinh đến từ các cấp hội tham gia 11.514 lượt. Căn cứ các tiêu chí, nội dung bài thi của các thí sinh, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 44 cá nhân xuất sắc, 3 tập thể tiêu biểu có tỷ lệ hội viên tham gia cao nhất với thành tích ấn tượng.

Chúc mừng 47 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc từ cuộc thi, bà Pờ Diệu Ninh đồng thời khẳng định, thành công của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số thống kê ấn tượng hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn cả cuộc thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững các nội dung cốt lõi, các khâu đột phá, phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Cuộc thi này đã góp phần khẳng định sự chủ động, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng. Từ vùng thuận lợi đến các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, tinh thần học tập, tìm hiểu Nghị quyết đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên Pờ Diệu Ninh đề nghị các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống thực tiễn bằng các mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực; quan tâm nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vừa được biểu dương, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của phụ nữ các dân tộc tỉnh Điện Biên, từ đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức giải trong số 47 giải được trao có 44 giải cá nhân, 3 giải tập thể. Trong số 44 giải cá nhân có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Giải Nhất tuần 1 được trao cho thí sinh Lê Thị Thu Trang, Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; giải Nhất tuần thứ 2 được trao cho thí sinh Lò Thị Tâm, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên; giải Nhất tuần thứ 3 được trao cho thí sinh Nguyễn Thúy Hằng, Hội viên, phụ nữ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên; giải Nhất tuần thứ 4 được trao cho thí sinh Giàng Thị Chu, hội viên phụ nữ xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên trao giải tập thể cho các xã có đông thí sinh là hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi. (Ảnh: LÊ LAN)

Về giải tập thể có 3 giải, gồm: Nhất, Nhì, Ba. Trong đó giải Nhất được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pú Nhung có 385 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thi; giải Nhì được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Na Son có 373 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thi; giải Ba thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Lạn với 326 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thi.