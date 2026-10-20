Những dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được trao giải tại Cuộc thi“Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” năm 2026.

Khởi nghiệp của phụ nữ ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm hay duy trì sinh kế gia đình mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ và nâng cao trách nhiệm với môi trường. Đặc biệt, trong bối cảnh Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện Đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo xanh đang mở ra hướng phát triển mới cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Một trong những dự án tiêu biểu đạt giải Nhất là “Ứng dụng công nghệ xanh trong quá trình sản xuất khép kín đặc sản bánh chưng, bánh dầy và các loại bánh truyền thống hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú” do chị Nguyễn Thị Lợi, Hội LHPN phường Vân Phú cùng các thành viên Hợp tác xã Bánh Chưng Bánh Dầy truyền thống Hùng Lô thực hiện.

Điểm nổi bật của dự án là ứng dụng công nghệ đun nấu bằng điện, kết hợp quy trình sản xuất khép kín từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói hút chân không đến tiêu thụ. Hợp tác xã còn sử dụng công nghệ cấp đông sâu, tem QR truy xuất nguồn gốc và phần mềm quản lý bán hàng đa kênh, góp phần bảo đảm chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Các hội viên phụ nữ Live stream giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Dự án dự kiến liên kết thu mua nông sản sạch cho khoảng 40 - 50 hộ dân, tạo việc làm ổn định cho 15 - 20 lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Lợi chia sẻ, việc tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, đồng thời hướng dẫn du khách trải nghiệm làm bánh khi đến Hùng Lô là động lực để chị tiếp tục phát triển mô hình, góp phần gìn giữ nghề và quảng bá văn hóa địa phương.

Dự án “Phát triển vùng nguyên liệu chè chất lượng cao, gắn với kinh tế xanh và du lịch trải nghiệm” của Hợp tác xã chè Thành Nam, do chị Dương Thị Duyên đại diện đạt giải Nhì. Dự án hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến.

Dự án tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên khoảng 50 ha chè, xây dựng 20 ha chè theo hướng hữu cơ trong tổng diện tích vùng chè 180 ha. Việc kiểm soát quy trình từ chăm sóc, thu hái đến chất lượng nguyên liệu góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết giữa hợp tác xã và người dân, hướng tới thị trường tiêu thụ ổn định.

Cũng đạt giải Nhì, dự án “Hệ sinh thái du lịch Wellness Retreat Nật Sơn” do chị Bùi Thị Y Nết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nật Sơn đại diện, lựa chọn hướng đi từ lợi thế cảnh quan và văn hóa bản địa. Mô hình kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với việc khai thác thảo mộc bản địa, các bài thuốc tắm lá truyền thống của người Mường trải nghiệm âm thanh chiêng Mường. Cách làm này hướng tới tạo sản phẩm du lịch khác biệt, phát huy giá trị tri thức bản địa, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho phụ nữ Mường, Dao.

Các sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp.

Các dự án không chỉ khai thác lợi thế nông sản, nghề truyền thống và văn hóa địa phương mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững. Để các ý tưởng phát triển hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tiếp tục đồng hành cùng các chủ thể khởi nghiệp trong hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ, quảng bá trên nền tảng số và đưa sản phẩm đến các điểm du lịch.

Nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khác cũng cho thấy sự đa dạng trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp xanh, như dự án “Jean tái sinh, Mộc xanh Đất Tổ” của chị Nguyễn Thị Tám, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Sơn; dự án “Cao thảo dược người Dao Hưng Thịnh” của chị Dương Thị Yến, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất; dự án “GREEN BANNER, từ banner cũ kiến tạo giá trị mới” của nhóm liên kết Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc Yên; dự án phát triển chuỗi giá trị, chế biến sâu khoai lang Hoàng Long theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại xã Yên Lạc...