Phụ nữ Đất Tổ đưa sản vật quê hương vào hành trình du lịch xanh

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao giải cuộc thi “Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” năm 2026

Khởi nghiệp từ những giá trị bản địa

Ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo xanh gắn với phát triển du lịch Đất Tổ", kết hợp trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến "Hương sắc Đất Tổ" năm 2026. Chương trình là hoạt động chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động tôn vinh những ý tưởng khởi nghiệp biết khai thác thế mạnh địa phương, đồng thời tìm kiếm hướng kết nối giữa sản xuất, kinh doanh với du lịch. Đây cũng là hướng đi phù hợp với những phụ nữ đang phát triển sinh kế từ nông sản, thảo dược, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của quê hương Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Cuộc thi "Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh" năm 2026 thu hút 140 dự án, ý tưởng tham gia. Các dự án thể hiện sự chủ động của phụ nữ trong khai thác tiềm năng địa phương, phát triển sản phẩm đặc trưng và tìm kiếm hướng kinh doanh bền vững.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao giải cho 16 ý tưởng, dự án xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề.

Giải Nhất thuộc về dự án "Ứng dụng công nghệ xanh trong quá trình sản xuất khép kín đặc sản bánh chưng, bánh dầy và các loại bánh truyền thống hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ". Chị Nguyễn Thị Lợi, đại diện dự án đã lựa chọn phát triển các loại bánh truyền thống gắn với công nghệ xanh và du lịch cộng đồng cho thấy tiềm năng của việc kết hợp nghề làm bánh với trải nghiệm văn hóa địa phương. Khi sản phẩm được đặt trong không gian di sản, câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến và phong tục của người dân có thể trở thành một phần trải nghiệm của du khách.

Đây cũng là gợi mở cho những mô hình khởi nghiệp tại địa phương, thay vì chỉ tập trung bán sản phẩm, người làm kinh tế có thể phát triển thêm dịch vụ trải nghiệm, giới thiệu quy trình sản xuất và kết nối với các điểm đến. Giá trị sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở hàng hóa được tạo ra, mà còn ở bản sắc văn hóa và trải nghiệm mà sản phẩm mang lại.

Tọa đàm “Từ sản phẩm địa phương đến giá trị du lịch” là một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội

Cần chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang đồng hành chuyên sâu

Phát triển khởi nghiệp xanh gắn với du lịch đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các chủ thể sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm cần bảo đảm chất lượng ổn định, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Phụ nữ khởi nghiệp cần chuyển từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ số và hướng tới phát triển bền vững. Việc đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ làm chủ vào các điểm du lịch, sự kiện văn hóa, du lịch cũng cần được quan tâm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, để phong trào phụ nữ khởi nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế, các ban, ngành, địa phương và các cấp Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”; cần chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang đồng hành chuyên sâu với từng dự án, từ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng và bao bì đến chuyển đổi số, tiếp cận vốn, mở rộng thị trường.

Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội cần phát huy vai trò kết nối nguồn lực, làm cầu nối giữa các chủ thể khởi nghiệp với doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia, sàn thương mại điện tử và cơ quan truyền thông. Đồng thời, gắn sản phẩm khởi nghiệp với phát triển du lịch địa phương; tạo điều kiện đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ vào các điểm du lịch, sự kiện văn hóa - du lịch, từng bước phát triển thành quà tặng phục vụ du khách.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Hương sắc Đất Tổ”

"Hương sắc Đất Tổ" qua góc nhìn phụ nữ

Cùng với hoạt động tôn vinh các ý tưởng khởi nghiệp, cuộc thi ảnh trực tuyến "Hương sắc Đất Tổ" năm 2026 góp phần giới thiệu vẻ đẹp con người, văn hóa và quê hương Phú Thọ qua góc nhìn của các thí sinh.

Cuộc thi có 99 thí sinh tham gia. Ban Tổ chức trao 11 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về thí sinh Bùi Thị Thu Hà, Chi hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ còn tổ chức trình diễn các bộ sưu tập áo dài và trao biểu trưng nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.