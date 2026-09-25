Phụ nữ Dao ở Sủng Máng gìn giữ nghề thêu truyền thống

Ra mắt “Tổ phụ nữ bảo tồn và phát huy hoa văn truyền thống dân tộc Dao” tại xã Sủng Máng. Ảnh: Minh Huệ

“Tổ phụ nữ bảo tồn và phát huy hoa văn truyền thống dân tộc Dao” có 13 thành viên là những phụ nữ có kỹ năng thêu, may, cùng mong muốn gìn giữ những hoa văn truyền thống được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Dao.

Trên những bộ trang phục truyền thống của người Dao ở Sủng Máng, mỗi đường thêu, cách phối màu, sắp xếp họa tiết đều gắn với đời sống và thẩm mỹ của cộng đồng. Những kỹ thuật này chủ yếu được trao truyền từ mẹ sang con, từ bà sang cháu, thông qua việc người biết nghề trực tiếp hướng dẫn thế hệ sau.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của đời sống hiện đại, lớp trẻ ngày càng ít có điều kiện thực hành, khiến kỹ thuật thêu và những mẫu hoa văn đặc trưng của người Dao ở Sủng Máng có nguy cơ mai một. Do đó, việc thành lập Tổ nhằm tạo không gian để các thành viên gặp gỡ, thực hành và truyền nghề ngay tại cộng đồng.

Tham gia Tổ, các thành viên cùng sưu tầm những mẫu hoa văn trên áo, khăn, yếm, dây lưng và một số vật dụng truyền thống; tìm hiểu tên gọi, ý nghĩa, cách phối màu và kỹ thuật tạo họa tiết.

Những người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn người mới học, từ các thao tác cơ bản đến cách tạo nên từng đường nét, hoa văn tinh xảo. Từ đó, kỹ năng, kinh nghiệm của những người am hiểu nghề có thêm điều kiện được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Các thành viên cùng nhau hướng dẫn, thực hành kỹ thuật thêu, tạo hoa văn trên trang phục truyền thống Dao. Ảnh: Minh Huệ

Không chỉ gìn giữ nghề thêu truyền thống, các thành viên còn hướng tới đưa hoa văn Dao vào những sản phẩm phù hợp với nhu cầu du lịch như khăn, túi, ví, dây lưng, đồ lưu niệm và sản phẩm trang trí. Đây cũng là hướng đi thiết thực gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Cùng với đó, các sản phẩm sẽ được giới thiệu, quảng bá tại các lễ hội, ngày hội văn hóa, hội chợ, sự kiện của địa phương và trên các nền tảng số. Qua đó, hoa văn Dao có thêm không gian hiện diện trong đời sống, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người dân và du khách.

Mô hình “Tổ phụ nữ bảo tồn và phát huy hoa văn truyền thống dân tộc Dao” không chỉ góp phần gìn giữ nghề thêu mà còn tạo điều kiện để những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao ở Sủng Máng tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ.