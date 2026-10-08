Phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP Đà Nẵng tại diễn đàn

Điểm nhấn của sự kiện là Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, mang chủ đề “Đồng hành cùng phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi nếp nghĩ - cách làm để vươn thoát nghèo bền vững”.

Diễn đàn tập trung vào 5 nhóm vấn đề: chính sách dân tộc, giảm nghèo và hỗ trợ phụ nữ; sinh kế, phát triển kinh tế, vốn, đất đai, khoa học - kỹ thuật và thị trường; đào tạo nghề, việc làm, khởi nghiệp; giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bình đẳng giới; chuyển đổi số, tiếp cận thông tin, dịch vụ công và các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng lắng nghe, trao đổi cùng hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, từng bước khai thác lợi thế đất đai, sản phẩm địa phương, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa; một số chị em đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và tạo việc làm tại chỗ.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, đất đai và tư liệu sản xuất; khoa học - công nghệ và thị trường; đào tạo nghề, việc làm; tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu; kỹ năng số và chuyển đổi số. Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững không chỉ là “thoát nghèo” mà phải hướng đến sinh kế ổn định, việc làm, thu nhập, kiến thức, kỹ năng và khả năng tự chủ. “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” cần được hiểu là chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang chú trọng chất lượng, thương hiệu và thị trường, từ tâm thế trông chờ sang chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển...