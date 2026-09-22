Phụ nữ dân tộc thiểu số A Lưới thích ứng chuyển đổi số, hướng đến tiêu dùng xanh

Gian hàng quảng bá nông sản, đặc sản Hội LHPN xã A Lưới 3 tham gia ngày hội

Ngày hội được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng đến nâng cao năng lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao, vùng biên giới.

Bà Dương Thị Thu Thủy , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố , Chủ tịch Hội LHPN TP Huế trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia

Những năm qua, phụ nữ dân tộc thiểu số tại A Lưới không chỉ phát huy truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn từng bước tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình sinh kế và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tại ngày hội, Hội LHPN thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về mua bán sản phẩm có nguồn gốc an toàn, tiêu dùng xanh, ứng dụng công nghệ số và thanh toán bằng mã QR.

Hội viên, phụ nữ và người dân cũng được trang bị kiến thức về quản lý chất lượng, quy trình và các tiêu chuẩn khi xây dựng sản phẩm OCOP, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là tuyên truyền chủ đề "Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng", giúp người dân, hộ sản xuất, kinh doanh hiểu rõ hơn quyền lợi người tiêu dùng, nghĩa vụ thuế, cách sử dụng hóa đơn điện tử và các hình thức thanh toán hiện đại.

Điểm nhấn của Ngày hội là phiên chợ "Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt" với 15 gian hàng.Các gian hàng giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP do phụ nữ, trong đó có nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất, kinh doanh; đồng thời giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu từ Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số" năm 2026.

Trao giấy chứng nhận cho các chi hội, doanh nghiệp tham gia ngày hội

Phiên chợ được tổ chức với các không gian quảng bá sản phẩm, ẩm thực mang đậm hương vị của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Các hoạt động góp phần giới thiệu sản phẩm địa phương, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ nghề truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra Liên hoan "Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu" năm 2026, với sự tham gia của 7 gia đình đến từ các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 và Bình Điền. Các gia đình tham gia những phần thi như "Gia đình chung sức", "Gia đình của tôi" và "Gia đình tài năng".

Tặng quà cho trẻ em nghèo, hộ gia đình khó khăn

Hoạt động không chỉ tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà còn biểu dương những gia đình tiêu biểu trong chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi, Pa Cô.

Dịp này, từ nguồn vận động, kết nối xã hội hóa, Hội LHPN TP Huế trao 32 suất quà cho con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 và Bình Điền, với tổng kinh phí 9,6 triệu đồng…

Tham quan các gian hàng tại ngày hội Ngày hội “Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi - Chuyển đổi số, tiêu dùng xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc” tại xã A lưới 2

Chiều cùng ngày, Hội LHPN thành phố phối hợp với Cơ quan Thuế cơ sở 5 TP Huế tổ chức tuyên truyền chủ đề "Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng" cho 100 hội viên, phụ nữ tiểu thương và người dân. Nội dung tập trung vào quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm trong mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ và thực hiện quy định về hóa đơn.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời khuyến khích phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc và bản làng ngày càng ấm no.