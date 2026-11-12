Phụ nữ Đakrông vun đắp bình yên nơi biên cương

Các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ sinh kế tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Hỗ trợ sinh kế, cải thiện nhà ở, tuyên truyền pháp luật và vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh biên giới là những hoạt động được Hội LHPN xã Đakrông phối hợp thực hiện cùng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tại địa phương. Chị Hồ Thị Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đakrông, chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về những nỗ lực chăm lo đời sống, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng địa bàn biên giới an toàn.

PV: Đakrông là xã biên giới, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 97% dân số, điều kiện đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Trong điều kiện ấy, Hội LHPN xã đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng như thế nào để chăm lo, tiếp sức cho phụ nữ, trẻ em nơi đây, thưa chị?

Chị Hồ Thị Thương (bìa trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đakrông, trao hỗ trợ dê giống cho phụ nữ thôn Sa Trầm trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Chị Hồ Thị Thương: Với địa bàn biên giới như xã Đakrông, chúng tôi luôn xác định việc chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em cần có sự chung tay của nhiều lực lượng. Thời gian qua, Hội LHPN xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang và các lực lượng tại địa phương kết nối nguồn lực, hỗ trợ những gia đình khó khăn, đồng thời vận động hội viên cùng tham gia xây dựng thôn bản an toàn.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực là chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Tháng 5/2026, Hội LHPN xã Đakrông phối hợp với Hội LHPN phường Đông Hà trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi gà và tặng quà cho học sinh. Hoạt động có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang.

Đến tháng 9/2026, chương trình tiếp tục được tổ chức tại Đakrông với sự phối hợp của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị tại địa phương. Dịp này, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh trao nguồn hỗ trợ trị giá 361,5 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào chăm lo cho trẻ em, xây dựng "Mái ấm biên cương", phát triển mô hình sinh kế chăn nuôi dê cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tặng trang thiết bị và quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại địa phương.

Các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ sinh kế tại xã Đakrông.

Với chúng tôi, điều đáng quý còn nằm ở sự đồng hành của cán bộ Hội, cán bộ thôn bản và những người lính Biên phòng trong việc nắm bắt hoàn cảnh, động viên và tiếp sức cho các gia đình. Chính những việc làm gần gũi ấy góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

PV: Từ những nguồn lực được kết nối, Hội đã làm thế nào để các mô hình sinh kế thực sự trở thành điểm tựa giúp phụ nữ từng bước ổn định cuộc sống?

Chị Hồ Thị Thương: Với chúng tôi, hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa khi các gia đình biết tận dụng nguồn lực ban đầu để từng bước tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh việc trao hỗ trợ, Hội cũng quan tâm đến quá trình thực hiện của từng hộ.

Năm 2026, có 15 hộ được hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê, gồm 6 hộ ở thôn Pa Ngày, 7 hộ ở thôn Sa Trầm và 2 hộ ở thôn Pa Hy. Mỗi hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng, với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Để nguồn hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng gia đình, Hội phối hợp rà soát, lựa chọn hộ, hướng dẫn chuẩn bị chuồng trại, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức giao nhận. Sau khi trao hỗ trợ, chúng tôi tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện để nắm bắt những khó khăn phát sinh.

Hội cũng định hướng hình thành các nhóm hộ chăn nuôi dê tại từng thôn, khuyến khích các gia đình góp công sức, tận dụng vật liệu sẵn có để chuẩn bị điều kiện chăn nuôi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi với nhau.

Chúng tôi hiểu rằng, có con giống mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là các gia đình duy trì được việc chăn nuôi và từng bước phát triển sinh kế. Vì vậy, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang, chính quyền và cán bộ thôn hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh cho dê, theo dõi tình hình của từng hộ và kịp thời đề xuất hỗ trợ khi cần thiết.

Hoạt động đối thoại “Lắng nghe hội viên phụ nữ nói” do Hội LHPN xã Đakrông tổ chức, với sự tham dự của cán bộ Đồn Biên phòng Ba Nang.

PV:Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, việc nâng cao nhận thức, bảo vệ phụ nữ, trẻ em cũng rất quan trọng. Ở những thôn bản xa, Hội và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tuyên truyền như thế nào để người dân hiểu rõ hơn về bạo lực gia đình, tảo hôn, mua bán người và các nguy cơ trong đời sống, thưa chị?

Chị Hồ Thị Thương: Chúng tôi xác định việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em phải được thực hiện thường xuyên, bằng những cách gần gũi và phù hợp với cuộc sống của bà con. Nếu chỉ truyền đạt những quy định pháp luật một cách khô cứng thì rất khó tạo được sự quan tâm, nhất là ở những địa bàn xa, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Hội lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, họp thôn, hoạt động truyền thông cộng đồng và những dịp đông hội viên, phụ nữ tham gia. Cách truyền đạt được chú trọng theo hướng dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong gia đình và đời sống hằng ngày.

Nội dung tuyên truyền khá rộng, từ bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đến phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Hội cũng phối hợp tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, mua bán người; phòng chống ma túy, chấp hành pháp luật và cùng giữ gìn an ninh biên giới.

Tại các buổi tuyên truyền, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để phụ nữ được trao đổi, đặt câu hỏi, chia sẻ những điều còn băn khoăn. Qua đó, cán bộ Hội có thể lắng nghe, nắm bắt những vấn đề phát sinh trong gia đình, thôn bản để phối hợp với các lực lượng ở cơ sở hướng dẫn người dân tìm đến cơ quan có trách nhiệm khi cần được hỗ trợ. Cùng với đó, Hội vận động gia đình và cộng đồng có thái độ chia sẻ, không kỳ thị hay đổ lỗi cho người bị bạo lực, người đang gặp khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Nang hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID, giúp bà con thuận tiện hơn trong việc sử dụng các tiện ích số.

Trong quá trình ấy, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng rất có ý nghĩa. Ở những nơi đi lại khó khăn, việc cán bộ Hội và Bộ đội Biên phòng cùng đến với bà con, lắng nghe và trao đổi trực tiếp góp phần tạo sự gần gũi, tin cậy, giúp người dân tích cực tham gia các hoạt động.

PV: Qua quá trình đồng hành với người dân, chị nhận thấy những chuyển biến gì trong cuộc sống của phụ nữ và sự gắn bó giữa bà con với những người lính Biên phòng?

Chị Hồ Thị Thương: Điều chúng tôi nhận thấy là những hoạt động phối hợp đã góp phần tạo thêm điều kiện để các gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Có gia đình được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở; có hộ được tiếp sức phát triển sinh kế. Phụ nữ có thêm cơ hội tham gia các mô hình kinh tế, chủ động hơn trong việc cải thiện đời sống.

Với trẻ em, những phần quà, hoạt động chăm lo và tuyên truyền bảo vệ trẻ cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội và lực lượng đồng hành đối với các em ở vùng biên giới.

Bên cạnh đó, Hội và Bộ đội Biên phòng còn phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, người dân chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an ninh biên giới. Những nội dung này được lồng ghép vào sinh hoạt chi hội, họp thôn và các hoạt động cộng đồng để bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình, thôn bản và địa bàn nơi sinh sống.

Hội cũng phối hợp vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ khắc phục những điểm sạt lở, bảo đảm đường đi đến thôn bản.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với các lực lượng địa phương giúp người dân sửa chữa nhà ở, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Từ những việc làm cụ thể ấy, sự gắn bó giữa cán bộ Hội, những người lính Biên phòng và bà con được củng cố. Theo tôi, đây là điều rất có ý nghĩa, bởi khi người dân thêm tin tưởng, chủ động tham gia các hoạt động chung thì việc chăm lo đời sống và giữ gìn bình yên nơi biên giới cũng có thêm nền tảng vững chắc.

PV: Để những mái ấm, mô hình sinh kế và hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em tiếp tục phát huy ý nghĩa lâu dài, Hội LHPN xã Đakrông sẽ chú trọng điều gì trong thời gian tới, thưa chị?

Chị Hồ Thị Thương: Điều chúng tôi quan tâm trước hết là những gia đình đã nhận được hỗ trợ sẽ tiếp tục được đồng hành trong quá trình ổn định cuộc sống. Trách nhiệm của Hội không dừng lại ở việc trao nhà, trao con giống hay trao quà.

Hội LHPN xã Đakrông phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan tổ chức khởi công “Mái ấm biên cương” do Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tại thôn Sa Trầm.

Với các hộ được hỗ trợ nhà ở, Hội sẽ tiếp tục thăm hỏi, động viên để gia đình sử dụng hiệu quả công trình được hỗ trợ. Với những hộ phát triển sinh kế, chúng tôi phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ba Nang, chính quyền, cán bộ thôn và các đơn vị đồng hành theo dõi quá trình thực hiện, nắm bắt khó khăn để kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, Hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tảo hôn, mua bán người và ma túy; chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng sẽ vận động hội viên và người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời tìm kiếm, kết nối thêm nguồn lực để phát triển những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô.

Điều Hội mong muốn nhất là mỗi sự hỗ trợ đều trở thành điểm tựa để các gia đình tự vươn lên, chứ không dừng lại ở giá trị vật chất ban đầu. Sự đồng hành bền bỉ của cán bộ Hội và những người lính Biên phòng sẽ tiếp tục là cầu nối để phụ nữ, trẻ em vùng biên có thêm cơ hội sống an toàn, ổn định và phát triển.

PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!