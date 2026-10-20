Phụ nữ Đặc khu Trường Sa vun đắp hạnh phúc gia đình, góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Đặc khu Trường Sa, các hoạt động phụ nữ được triển khai thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo nhân dân nơi đảo xa.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phong trào phụ nữ

Tổ phụ nữ trên các đảo luôn thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo.

Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình và cộng đồng dân cư, UBND Đặc khu Trường Sa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ phụ nữ triển khai hoạt động phù hợp với đặc điểm địa bàn biển, đảo. Trọng tâm là chăm lo đời sống gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quân dân, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, nhấn mạnh: “Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển cộng đồng và củng cố tình đoàn kết quân dân. Các hoạt động cần hướng về cơ sở, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh”.

Sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp của các lực lượng, đã tạo động lực để phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Lan tỏa nghĩa tình từ đất liền đến đảo xa

Hội Phụ nữ Đặc khu Trường Sa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối yêu thương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hướng về Trường Sa, phụ nữ đất liền tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng; hưởng ứng chương trình “Ngọn cờ chủ quyền”, “Bát nước thao trường”; giao lưu, thi đấu thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trước những thiệt hại do mưa lũ, chị em còn chung tay vận động, quyên góp, trao quà hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương với tiền tuyến.

Từ mái ấm gia đình đến sức mạnh đoàn kết quân dân

Trên các đảo, các tổ phụ nữ tích cực chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chị em duy trì vệ sinh cảnh quan, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; tham gia đón tiếp các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra đảo và tổ chức hoạt động giao lưu, thể dục thể thao.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, những việc làm bình dị ấy càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tạo sự gắn bó giữa các gia đình với cộng đồng. Tinh thần tương trợ, sẻ chia trong sinh hoạt, lao động sản xuất và các hoạt động chung cũng góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đã giúp các gia đình thêm yên tâm, gắn bó với đảo xa.

Chị Phạm Thị Tươi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đặc khu Trường Sa, chia sẻ: “Hội xác định xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là nền tảng để phát huy vai trò của phụ nữ. Chúng tôi tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tăng gia sản xuất, chăm lo con cái, hưởng ứng các phong trào thi đua và củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh”.

Từ thực tiễn trên đảo Trường Sa, chị Phạm Thị Bảy, Tổ phụ nữ đảo Trường Sa, cho biết: “Chị em luôn động viên nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy con tốt, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và tích cực tham gia các hoạt động chung. Sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ giúp các gia đình thêm yên tâm, gắn bó với đảo, cùng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp”.

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Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Đặc khu Trường Sa, sự phối hợp của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của hội viên, phong trào phụ nữ ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng địa phương.

Từ những hoạt động nghĩa tình của phụ nữ đất liền đến những phần việc thiết thực trên đảo, chị em đang góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng Trường Sa vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.