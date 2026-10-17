Phụ nữ Đặc khu Trường Sa vun đắp hạnh phúc gia đình,góp sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo

UBND Đặc khu Trường Sa xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình và cộng đồng dân cư luôn thắm tình quân dân trên các đảo.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phong trào phụ nữ

Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng gia đình và cộng đồng dân cư, UBND Đặc khu Trường Sa luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ và các Tổ phụ nữ triển khai nhiều hoạt động phù hợp với đặc điểm địa bàn biển, đảo.

Tổ phụ nữ trên các đảo luôn thường xuyên cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, khẳng định: "Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển cộng đồng và củng cố tình đoàn kết quân - dân. Các hoạt động đều hướng về cơ sở, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh". Sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp của các lực lượng, đã tạo động lực để phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Hướng về Trường Sa, các Hội, Tổ phụ nữ ở đất liền tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng; hưởng ứng chương trình "Ngọn cờ chủ quyền", "Bát nước thao trường"; giao lưu, thi đấu thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trước những thiệt hại do mưa lũ, chị em còn chung tay vận động, quyên góp, trao quà hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng mà còn góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa hậu phương với tiền tuyến.

Hội Phụ nữ Đặc khu Trường Sa phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối yêu thương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Từ mái ấm gia đình đến sức mạnh đoàn kết quân dân

Trên các đảo, các Tổ phụ nữ tích cực chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chị em duy trì vệ sinh cảnh quan, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; tham gia đón tiếp các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra đảo và tổ chức hoạt động giao lưu, thể dục thể thao.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, những việc làm bình dị ấy của các hội viên phụ nữ càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tạo sự gắn bó giữa các gia đình với cộng đồng.

Chị Phạm Thị Tươi, Chủ tịch Hội LHPN Đặc khu Trường Sa, chia sẻ: "Hội xác định xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là nền tảng để phát huy vai trò của phụ nữ. Chúng tôi tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tăng gia sản xuất, chăm lo con cái, hưởng ứng các phong trào thi đua và củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, để các cán bộ, chiến sĩ Hải quân yên tâm công tác".

Từ thực tiễn trên đảo Trường Sa, chị Phạm Thị Bảy, Tổ phụ nữ đảo Trường Sa, cho biết: "Ở xa đất liền, hội viên phụ nữ luôn động viên nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy con tốt, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và tích cực tham gia các hoạt động chung. Chị em chúng tôi luôn có sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ nên các gia đình ở đảo đều yên tâm gắn bó với đảo, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn".

Sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đã giúp các gia đình thêm yên tâm, gắn bó với đảo xa.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Đặc khu Trường Sa, sự phối hợp của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của hội viên, phong trào phụ nữ ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng địa phương. Từ những hoạt động nghĩa tình của phụ nữ đất liền, đến những phần việc thiết thực trên các đảo ở Trường Sa, các hội viên phụ nữ vẫn đang tích cực vun đắp hạnh phúc gia đình, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.