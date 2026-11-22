Ngày 21-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Trường Sa tổ chức đồng diễn dân vũ tại các đảo hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Tiết mục biểu diễn của Tổ phụ nữ đảo Sinh Tồn.

Hội viên phụ nữ trên các đảo đã tham gia đồng diễn trên nền nhạc các ca khúc: Khánh Hòa chào ngày mới, Đến với con người Việt Nam tôi, Xinh tươi Việt Nam, Bài ca phụ nữ Việt Nam. Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên phụ nữ trên quần đảo.

Tiết mục biểu diễn của Tổ phụ nữ đảo Trường Sa.