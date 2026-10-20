Phụ nữ Đà Nẵng vun đắp nghĩa tình

Phụ nữ Đà Nẵng tham gia diễu hành trong khuôn khổ lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026. Ảnh: TIỂU YẾN

Đồng hành hỗ trợ an sinh

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có vai trò quan trọng trong công tác an sinh xã hội qua việc đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống, từng bước ổn định kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Tiếp sức phụ nữ vượt khó

Chị Ngô Thị Bình (thôn Xuyên Tây, xã Nam Phước) có hoàn cảnh khó khăn, ngoài bản thân mắc bệnh tim mạch, chồng và con trai đều đang bị bệnh. Vì điều kiện sức khỏe và phải chăm sóc chồng con, gần 10 năm nay chị làm công việc gia công áo mưa tại nhà với thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng.

Mới đây, máy dập áo mưa hỏng, chị phải dừng công việc, ảnh hưởng đến thu nhập để lo cho gia đình. Nắm bắt hoàn cảnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phước kịp thời tặng chị Bình máy dập áo mưa trị giá 4 triệu đồng để khôi phục sinh kế.

“Tôi mắc bệnh tim mạch nên không thể làm công việc nặng nhọc. Chiếc máy dập áo mưa cũ hư hỏng đúng lúc gia đình khó khăn về kinh tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi có phương tiện để tiếp tục tạo nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt phí. Tôi rất xúc động, cảm ơn hội đã giúp đỡ!”

Chị Ngô Thị BìnhThôn Xuyên Tây, xã Nam Phước

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phước tặng chị Ngô Thị Bình (thôn Xuyên Tây) máy dập áo mưa để ổn định sinh kế. Ảnh: NGỌC QUỐC

Cùng ở xã Nam Phước, chị Huỳnh Thị Lanh (thôn Trà Đông) đang nuôi 2 con khuyết tật. Nguồn kinh tế phụ thuộc vào chuyến biển của chồng và công việc vá lưới thuê của chị. Để hỗ trợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tặng gia đình chị ngư lưới cụ trị giá 5 triệu đồng, giúp vợ chồng có thêm phương tiện sản xuất cải thiện thu nhập.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phước Trần Thị Thanh Hương cho biết, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của hội, đơn vị tặng 11 suất sinh kế cho hội viên, tổng kinh phí 46 triệu đồng. Tính chung trong năm 2026, hội đã tặng 19 sinh kế, tổng số tiền 74 triệu đồng, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thiếu nữ đồng bào Co xã Trà Liên góp sức giới thiệu, bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống cộng đồng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại xã Tây Giang, chị B’nước Thị Niêm (thôn Agrồng) và chị B’ling Thị Bel (thôn Trlêê) đều thuộc diện hộ khó khăn. Cả 2 chị mong muốn có đàn vịt xiêm giống để chăn nuôi, tăng thêm thu nhập gia đình. Bà Lê Kim Vị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang cho biết, toàn xã có 5 hộ phụ nữ khó khăn cùng chung nhu cầu nuôi vịt xiêm. Do đó, hội đã trích 9 triệu đồng từ quỹ hội để mua 150 con vịt giống tặng các chị.

Cùng với việc hỗ trợ con giống, cán bộ hội còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách nhân đàn và xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đồng thời hội hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phù hợp điều kiện tại địa phương.

Điểm tựa an cư

Bên cạnh chương trình trao sinh kế, các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ chú trọng công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở, giúp hội viên nghèo an cư. Bà Phan Thị Sử (thôn Phú Bình, xã Phú Thuận) là phụ nữ đơn thân, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng bà không có khả năng sửa chữa. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ 80 triệu đồng để bà Sử có thêm điều kiện xây mới nhà ở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận trao 80 triệu đồng hỗ trợ bà Phan Thị Sử (thứ 2, bên phải) xây dựng nhà. Ảnh: THANH THẢO

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận Nguyễn Thị Thanh Thảo cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị hỗ trợ xây mới 3 căn nhà cho hội viên, tổng kinh phí 210 triệu đồng. Hiện tại, 2 căn nhà đã hoàn thành, căn còn lại của chị Phạm Thị Thương (thôn Thạch Tân) đang hoàn thiện. Ngoài ra, hội còn tặng 7 sinh kế gồm tủ bánh, heo giống và gà giống, tổng trị giá gần 24 triệu đồng cho hội viên khó khăn.

Tương tự, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gò Nổi vừa bàn giao “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Cù Thị Tài (thôn Cẩm Phú 1). Bên cạnh đó, hội hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chị Tài. Trước đó, hội cũng đã hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà cho chị Huỳnh Thị Hiếu (thôn Hà Tây An) là phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 51 căn nhà, hoàn thành 79 công trình dân sinh, tặng 165 mô hình sinh kế cùng hàng nghìn phần quà, học bổng và phương tiện học tập cho phụ nữ, trẻ em yếu thế. Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ đạt gần 9 tỷ đồng, mang lại lợi ích cho hơn 2.500 hội viên phụ nữ và hơn 3.500 trẻ em.

Kết quả hỗ trợ từ đầu năm đến nay

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chăm lo cho phụ nữ, trẻ em yếu thế

51

căn nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa

79

công trình dân sinh hoàn thành

165

mô hình sinh kế được trao tặng

Hàng nghìn

phần quà, học bổng và phương tiện học tập

Tổng giá trị các nguồn lực hỗ trợ

gần9tỷ đồng

mang lại lợi ích cho

hơn2.500

hội viên phụ nữ

hơn3.500

trẻ em

Mỗi biểu tượng tương ứng 100 người

Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Mỹ triển khai tại các thôn. Ảnh: TIỂU YẾN

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống hội viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội triển khai đồng bộ, có trọng điểm.

Thời gian tới, hội tiếp tục rà soát, nắm bắt sát sao nhu cầu thực tế của từng hội viên, đặc biệt là phụ nữ khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Trên cơ sở đó, các cấp hội kết nối chặt chẽ nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh tư vấn học nghề, tạo việc làm và nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng với điều kiện kinh tế từng địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ trên địa bàn.

Gieo hạnh phúc giữa đời thường

Như điểm đến của lòng nhân ái, Đà Nẵng có nhiều cá nhân, tổ chức dành sự quan tâm, sẻ chia với phụ nữ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp sức vun đắp một cộng đồng nghĩa tình.

Nhiều mẹ trẻ đơn thân tham gia học kỹ năng sống tại dự án “Tình yêu của mẹ”. Ảnh: PHƯỚC AN

Điểm tựa

Đúng 18 giờ 30 phút tối thứ Sáu hằng tuần, N.X.T.V. (sinh năm 2000) bế theo con gái nhỏ 5 tuổi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương lai (phường Thanh Khê) tham gia lớp học kỹ năng sống và chăm sóc trẻ dành riêng cho những mẹ trẻ đơn thân. Căn phòng học tuy không quá rộng nhưng đủ để 14 người mẹ đơn thân được học tập, trang bị kỹ năng sống, phương pháp nuôi dạy con trẻ khoa học.

“Mình là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ. Ban ngày, mình làm nghề nail kiếm thu nhập, buổi tối tranh thủ đến lớp để học hỏi kỹ năng chăm sóc con. Nghề nail mà mình đang theo đuổi hiện nay cũng nhờ dự án “Tình yêu của mẹ” hỗ trợ tiền để học nghề miễn phí. Mình cảm ơn ban tổ chức dự án đã triển khai một mô hình giàu tính nhân văn, giúp cho những người mẹ đơn thân có điều kiện sống tốt hơn”.

N.X.T.V.Mẹ đơn thân tham gia lớp học của dự án “Tình yêu của mẹ”, phường Thanh Khê

Cùng chung hoàn cảnh, N.T.T.K.H. (phường Hòa Khánh) là mẹ đơn thân nuôi con trai 5 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Ngày mới tham gia lớp học, H. được dự án kịp thời kết nối tài trợ chi phí mổ tim miễn phí cho con trai. Đến nay, sức khỏe của con dần ổn định.

Mặc dù vậy, bệnh tật vẫn chưa thôi đeo bám hai mẹ con khi cách đây vài năm, H. được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh thận và hiện nay phải đều đặn đi chạy thận mỗi tuần 3 lần.

Trong 10 năm qua, dự án “Hỗ trợ kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con cho mẹ đơn thân” (còn gọi là chương trình “Tình yêu của mẹ”) là mô hình đặc biệt tại Đà Nẵng do Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) triển khai. Đến nay, chương trình đã trợ giúp cho 45 mẹ đơn thân dưới 25 tuổi có con nhỏ dưới 5 tuổi được tham gia các lớp học miễn phí.

Vào dịp lễ, tết, các thành viên trong lớp được tham gia các chuyến dã ngoại, được tổ chức sinh nhật và con trẻ được tặng quà. Nhiều trường hợp đặc biệt còn được dự án hỗ trợ điều trị bệnh miễn phí và tạo điều kiện học nghề để tự lập cuộc sống.

Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng Lê Thị Tám khẳng định, chương trình “Tình yêu của mẹ” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chăm lo và hỗ trợ các mẹ đơn thân dưới 25 tuổi.

Mới đây, Sở Tài chính đã phê duyệt tiếp nhận dự án này để tiếp tục triển khai mở rộng đến năm 2031. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 2,53 tỷ đồng do Tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ. Đây là nguồn lực quý để hội tiếp tục đồng hành, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Chương trình “Tình yêu của mẹ”

Dự án “Hỗ trợ kỹ năng sống và kỹ năng nuôi dạy con cho mẹ đơn thân”

45

mẹ đơn thân dưới 25 tuổi có con nhỏ dưới 5 tuổi được tham gia các lớp học miễn phí

Mẹ đơn thânCon nhỏ

10 năm qua

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) triển khai

Mới đây

Sở Tài chính phê duyệt tiếp nhận dự án

Đến năm 2031

Dự án tiếp tục triển khai mở rộng

Tổng kinh phí thực hiện dự án

hơn2,53tỷ đồng

do Tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ

Lặng thầm gieo điều thiện

Bà Hồ Thị Thắng (phường Hải Châu) từng tham gia lực lượng biệt động thành tại phường Hội An khi mới 12 tuổi. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tham gia công tác tại địa phương rồi rẽ hướng sang phát triển kinh tế và thành lập Công ty TNHH XNK Phước Đức Thắng chuyên buôn bán các mặt hàng nông sản. Công ty của bà tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, trong đó có nhiều con cháu của các cựu chiến binh.

Bà Hồ Thị Thắng (bên phải) trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Dũng (xã Thăng An). Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Mỗi năm, bà Thắng trích 500-800 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh để làm từ thiện. Năm 2025, bà tặng gần 30 tấn gạo hỗ trợ người dân khu vực miền núi và bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho cựu chiến binh, tổng số tiền 130 triệu đồng.

Mới đây nhất, bà hỗ trợ gia đình cựu chiến binh Đoàn Văn Dũng (xã Thăng An) và Nguyễn Hai (phường Hội An Đông) mỗi hộ 60 triệu đồng góp thêm kinh phí xây mới nhà.

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng tôi không bao giờ quên những người đồng đội từng cùng vào sinh ra tử. Giờ đây, khi có cuộc sống khá hơn, tôi mong muốn sống thật xứng đáng. Bản thân san sẻ được điều gì cho xã hội thì tôi hết lòng thực hiện”.

Bà Hồ Thị ThắngNgười thành lập Công ty TNHH XNK Phước Đức Thắng, phường Hải Châu

Trong khi đó, bà Phan Thị Lý (phường An Hải) được nhiều người yêu mến ví như người mẹ thứ 2 của trẻ mồ côi. Trước đây, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 8, khi thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bà đăng ký đỡ đầu cho em Lê Kiều Thảo Nguyên (sinh năm 2019, mồ côi mẹ) và hỗ trợ em 500 nghìn đồng mỗi tháng.

Bà Phan Thị Lý (đứng giữa) đang nhận đỡ đầu Lê Kiều Thảo Nguyên và Nguyễn Phước Thịnh. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Bên cạnh đó, bà còn vận động cộng đồng nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi trên địa bàn. Với tấm lòng thiện nguyện, bà là cá nhân duy nhất tại Đà Nẵng được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyên dương về thành tích xuất sắc trong mô hình “Con nuôi của hội”.

Hiện nay, bà Lý đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân An Nhơn 2 và tiếp tục nhận đỡ đầu cho em Nguyễn Phước Thịnh (sinh năm 2014, mồ côi mẹ) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng. Toàn bộ số tiền hỗ trợ Nguyên và Thịnh đều được bà trích từ nguồn phụ cấp công tác hội của mình.

“Tôi luôn coi các cháu mồ côi như con cháu ruột thịt trong gia đình. Việc nhận đỡ đầu không chỉ giúp các cháu có thêm chi phí sinh hoạt, mà còn mang lại điểm tựa tinh thần, giúp các cháu vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội”.

Bà Phan Thị LýChi hội trưởng Chi hội Nông dân An Nhơn 2, phường An Hải

Lan tỏa khát vọng vươn mình

Vừa điều hành, phát triển doanh nghiệp hiệu quả, vừa tạo thêm công ăn việc làm, phát huy trách nhiệm trong công tác an sinh xã hội, nhiều nữ doanh nhân tại Đà Nẵng đã lan tỏa đến cộng đồng một lối sống đẹp.

Vươn xa nhờ giải pháp công nghệ

Từ ý tưởng tận dụng nguồn rác thải để mang lại giá trị kinh tế, chị Trịnh Thị Hồng (phường Thanh Khê) kiên trì tìm công thức tạo chế phẩm sinh học từ rác thải thực vật. Với các dòng sản phẩm an toàn cho da như nước rửa chén, nước giặt, nước lau nhà, lau kính và dung dịch tẩy rửa bếp, hiện tại, xưởng sản xuất của chị Hồng cung ứng ra thị trường khoảng 10.000 lít dung dịch sinh học các loại mỗi năm và giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương.

Chị Trịnh Thị Hồng (phường Thanh Khê) bên cạnh sản phẩm nước tẩy rửa sinh học. Ảnh: NGỌC QUỐC

Năm 2016, chị lập công ty, đồng thời tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cùng tham gia mô hình. Đặc biệt, chị còn thu mua dung dịch thô của 40 hộ gia đình với giá 3,5 nghìn đồng mỗi lít, giúp nhiều người có sinh kế bền vững với mức thu nhập từ 3-7 triệu đồng mỗi tháng.

Trong bối cảnh hiện nay, khả năng thích ứng linh hoạt với công nghệ hiện đại đang mở ra cơ hội bứt phá cho các mô hình kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Nga, người sáng lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH Tư vấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số DX82, đã lựa chọn con đường đồng hành với các hộ kinh doanh, tiểu thương cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình ấy.

Thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo chuyên sâu và triển khai giải pháp quản trị số cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chị Nga đưa công nghệ đến với những cơ sở kinh doanh vốn còn nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính.

Chị Nguyễn Thị Nga, người sáng lập và điều hành Công ty TNHH Tư vấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số DX82 tại lễ “Tôn vinh phụ nữ làm kinh tế giỏi” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức. Ảnh: TIỂU YẾN

Ngoài ra, mô hình Tea&Coffee Xích Xa do chị xây dựng được chuẩn hóa quy trình quản trị số hóa, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

“Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của những doanh nghiệp lớn. Khi công nghệ được chuyển thành giải pháp và đến gần hơn với hộ kinh doanh, cơ hội phát triển cũng được mở rộng cho nhiều nhóm kinh doanh khác nhau”.

Chị Nguyễn Thị NgaNgười sáng lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH Tư vấn, đào tạo và triển khai chuyển đổi số DX82

Kiến tạo giá trị từ tư duy đổi mới

Nữ doanh nhân tại Đà Nẵng luôn phát huy tinh thần năng động, đóng góp tri thức, công sức qua những mô hình kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Đối với họ, quá trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp là hành trình liên tục học hỏi, thích ứng và tìm kiếm hướng đi mới nhằm tạo dựng thương hiệu uy tín, lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tân Long kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần bền bỉ đó. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng vào năm 1981, bà đã dành 20 năm cống hiến trong ngành xây dựng trước khi rẽ sang con đường kinh doanh.

Từ nền tảng kinh nghiệm chuyên môn vững chắc và sự am hiểu sâu sắc nhu cầu thị trường, bà Hà quyết định lựa chọn phát triển dòng thùng carton chất lượng cao, đồng thời chủ động đầu tư máy móc, nghiên cứu kỹ thuật để đáp ứng khắt khe mọi yêu cầu sản xuất. Hiện tại, mỗi năm cả 2 doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng đều đặn 20-30%, giải quyết việc làm cho khoảng 450 lao động với tổng doanh thu đạt 400 tỷ đồng.

Tại các vùng nông thôn, nhiều phụ nữ từng bước biến các sản vật quen thuộc thành mặt hàng thương mại giá trị cao. Từng là giáo viên giảng dạy môn sinh học, chị Nguyễn Thị Kiều Anh (xã Gò Nổi) chọn hướng đi mới nhằm sản xuất các mặt hàng tinh dầu chiết xuất từ cây sả, bạc hà, tràm gió. Những sản phẩm tinh dầu của chị được chưng cất bằng hơi nước hiện đại nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Sau đó, chị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Gò Nổi. Đến nay, một số sản phẩm chủ lực của hợp tác xã đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Các sản phẩm tinh dầu của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Gò Nổi được giới thiệu đến du khách. Ảnh: TIỂU YẾN

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến ổn định, hợp tác xã liên kết với 50 hộ dân, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu lên 7ha. Theo chị Kiều Anh, khi các sản phẩm thảo mộc dần tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, chị tổ chức các tour du lịch nông nghiệp xanh nhằm kết nối du khách.

Khi tham gia trải nghiệm tour, du khách được thư thái tham quan vườn dược liệu, quan sát quy trình chiết xuất tinh dầu, ngâm chân thư giãn bằng thảo dược và đắm mình trong không gian văn nghệ dân gian vào buổi tối. Đây được xem là cách làm sáng tạo giúp phát triển kinh tế, tạo ra sinh kế bền vững và việc làm ổn định cho người dân vùng quê.

Việc làm, sinh kế từ những mô hình

Một số kết quả từ mô hình của các nữ doanh nhân tại Đà Nẵng

khoảng10.000

lít dung dịch sinh học các loại cung ứng ra thị trường mỗi năm

Chị Trịnh Thị Hồng

Phường Thanh Khê · chế phẩm sinh học từ rác thải thực vật

Giải quyết việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương

Thu mua dung dịch thô của 40 hộ gia đình, giúp nhiều người có thu nhập 3-7 triệu đồng mỗi tháng

400

tỷ đồng tổng doanh thu của 2 doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Công ty TNHH Bao bì Tân Long và Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu

Giải quyết việc làm cho khoảng 450 lao động

Mỗi năm duy trì mức tăng trưởng đều đặn 20-30%

7

ha diện tích trồng cây dược liệu

Chị Nguyễn Thị Kiều Anh

Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Gò Nổi · tinh dầu sả, bạc hà, tràm gió

Liên kết với 50 hộ dân để bảo đảm nguồn nguyên liệu

Một số sản phẩm chủ lực đạt chứng nhận OCOP 3 sao

Lãnh đạo Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố cho biết, đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều nữ doanh nhân đóng góp vào ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Cạnh đó, nhiều nữ doanh nhân tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn. Qua đó khẳng định nữ doanh nhân thành phố không chỉ năng động, bản lĩnh trên thương trường, mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Nội dung: NGỌC QUỐC - NGUYỄN QUANG - PHƯỚC AN - XUÂN ĐÔNG - LAN PHƯƠNG - HỒNG NGỌC

Trình bày: MINH TẠO