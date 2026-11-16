Phụ nữ Đà Nẵng ra mắt mô hình 'Cây nêu lời hứa - Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc'

Các đại biểu, thành viên Tổ điều hành và người dân cùng viết, gắn những lời hứa lên cây nêu, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu của mô hình “Cây nêu lời hứa - Bản làng hiểu luật, giữ bản sắc”

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nghệ nhân, già làng, người có uy tín và người dân địa phương tham dự. Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN thành phố đã tổ chức truyền thông pháp luật thông qua các tình huống thực tế sinh động xoay quanh việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Cách tiếp cận gần gũi giúp bà con dễ dàng nhận diện hành vi vi phạm, nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh nội dung pháp luật, không gian giao lưu “Chuyện bản làng mình” và tọa đàm sân khấu “Bản làng hôm nay - Khát vọng ngày mai” với sự tham gia của chính quyền, nhà trường, hội phụ nữ và nghệ nhân Hồ Văn Xê đã lan tỏa thông điệp về việc giữ bản sắc là kết hợp hài hòa giữa bảo tồn tiếng nói, trang phục, dân ca truyền thống với việc loại bỏ các hủ tục lạc hậu.

Giao lưu “Chuyện bản làng mình”, chia sẻ nét đẹp văn hóa truyền thống, niềm tự hào và khát vọng phát triển quê hương.

Bảo tồn bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi tập quán. Cuộc sống phát triển đòi hỏi mỗi người phải biết chọn lọc, phát huy những giá trị tốt đẹp, đồng thời thay đổi những suy nghĩ, tập quán không còn phù hợp; loại bỏ những hủ tục ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình, tương lai trẻ em và sự phát triển của cộng đồng. Giữ bản sắc phải đi cùng với tiến bộ; hiểu biết pháp luật phải trở thành nếp sống; thay đổi nếp nghĩ phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng chính là nền tảng để mỗi gia đình bình đẳng, hạnh phúc; mỗi bản làng bình yên, đoàn kết và ngày càng phát triển”.

Bà Đặng Thị Bảo Trinh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức gắn cam kết lên “Cây nêu lời hứa” và công bố quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình tại xã Phước Năng. Với lực lượng nòng cốt gồm cán bộ cơ sở, già làng, người có uy tín, Tổ điều hành sẽ trực tiếp đồng hành, hỗ trợ người dân đưa các cam kết vào đời sống. Hoạt động thiết thực này góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 và hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.