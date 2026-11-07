Phụ nữ Đà Nẵng đưa kiến thức pháp luật đến gần với đời sống

Nhiều tiết mục văn nghệ, dân vũ được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại chương trình, hoạt động giao lưu “Chuyện quanh ta - Hiểu luật, ứng xử đúng” với những câu hỏi - đáp liên quan đến kiến thức pháp luật về phụ nữ và trẻ em thông qua tình huống ứng xử trong gia đình, nơi làm việc, trên không gian mạng, tham gia giao thông, mối quan hệ hằng ngày… giúp phụ nữ có thêm kiến thức; ứng xử đúng trong gia đình, lan tỏa ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Hoạt động giao lưu kiến thức pháp luật diễn ra sôi nổi. Ảnh: NGỌC HÀ

Xen kẽ là những tiết mục văn nghệ, dân vũ với chủ đề “Vũ điệu bình đẳng” tạo không khí vui tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự tự tin của hội viên phụ nữ.

Chương trình thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình hướng đến đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân bằng những hình thức sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận; đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, bình đẳng và hạnh phúc.