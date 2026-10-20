Phụ nữ công binh Việt Nam lan tỏa yêu thương tại Abyei

Những hoạt động giản dị, giàu tình cảm góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với cộng đồng địa phương, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Gắn kết bằng những hoạt động gần gũi

Tham dự chương trình có đại diện Chỉ huy Đội Công binh số 5, cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ, đoàn viên Chi đoàn cùng Ban Giám hiệu, giáo viên và các em học sinh tiêu biểu của nhà trường.

Những chương trình giao lưu văn hóa, trao quà và hỗ trợ giáo dục góp phần động viên người dân, tăng cường sự tin tưởng, gắn bó giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với địa phương. (Ảnh TGCC)

Tại chương trình, đại diện Đội Công binh số 5 trao quà tặng nhà trường và 10 học sinh tiêu biểu, động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đối với thế hệ trẻ tại Abyei.

Không khí giao lưu trở nên sôi nổi với hoạt động gấp giấy do hội viên Chi hội Phụ nữ và đoàn viên Chi đoàn trực tiếp hướng dẫn. Từ những tờ giấy đơn giản, các em học sinh tự tay tạo ra những sản phẩm thủ công nhiều màu sắc, phát huy sự khéo léo và khả năng sáng tạo, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu với các quân nhân Việt Nam.

Khoảnh khắc các em cùng những người lính mũ nồi xanh phóng máy bay giấy đã tạo nên điểm nhấn đáng nhớ. Những chiếc máy bay nhỏ bay lên giữa bầu trời Abyei mang theo tiếng cười và những ước mơ tuổi học trò. Hoạt động giản dị ấy cũng gửi gắm lời động viên các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng hoài bão, hướng tới tương lai tốt đẹp và hòa bình.

Các em còn được hướng dẫn và cùng hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, ca khúc gắn với niềm vui chiến thắng và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Dù khác biệt về ngôn ngữ, những giai điệu vui tươi đã tạo nên sự gần gũi, giúp học sinh địa phương hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Chương trình khép lại bằng hoạt động giao lưu, chụp ảnh lưu niệm giữa cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 với giáo viên và học sinh nhà trường.

Thay mặt nhà trường, ông Santino Jok Mijak, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei, cảm ơn những tình cảm mà Đội Công binh số 5 dành cho giáo viên và học sinh.

Ông đánh giá chương trình mang lại niềm vui, động lực học tập cho các em, đồng thời giúp nhà trường hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sự thân thiện, tinh thần sẻ chia của những người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên.

Tinh thần nhân ái của phụ nữ Việt

Hoạt động nhân dịp Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn là dịp phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Tại Phái bộ UNISFA, các nữ quân nhân không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực tham gia hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện sự tận tâm và tinh thần nhân ái của phụ nữ Việt Nam.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân Abyei còn nhiều khó khăn, Đội Công binh số 5 vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ Phái bộ, vừa chú trọng các hoạt động phối hợp quân dân (CIMIC), hỗ trợ cộng đồng sở tại. Những chương trình giao lưu văn hóa, trao quà và hỗ trợ giáo dục góp phần động viên người dân, tăng cường sự tin tưởng, gắn bó giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với địa phương.

Giá trị của những hoạt động ấy không chỉ nằm ở phần quà hay một buổi giao lưu, mà còn ở sự kết nối được tạo dựng qua những trải nghiệm chung. Khi các em học sinh cùng gấp giấy, hát ca khúc Việt Nam và chia sẻ niềm vui với những người lính đến từ đất nước xa xôi, khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa được thu hẹp bằng sự chân thành. Đó cũng là cách những giá trị hòa bình, hữu nghị được truyền tải bằng hành động cụ thể.

Phụ nữ Đội Công binh số 5 góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. (Ảnh TGCC)

Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam hiện lên không chỉ với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ mà còn bằng sự gần gũi, lòng nhân ái và ý thức sẻ chia với cộng đồng. Từ những món quà trao tận tay học sinh đến những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ, mỗi hoạt động đều góp phần vun đắp niềm tin và tình hữu nghị tại Abyei.

Chương trình giao lưu văn hóa tại Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei tiếp tục khẳng định ý nghĩa của các hoạt động phối hợp quân dân trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua những việc làm thiết thực, Đội Công binh số 5 góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.