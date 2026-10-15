Phụ nữ Công an Thủ đô tỏa sáng trong 'Ngày hội Áo dài - Dân vũ' 2026

Phần trình diễn áo dài của một đội thi

Sáng 15/10, “Ngày hội Áo dài - Dân vũ” với chủ đề “Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô” đã diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi với sự tham dự của: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị, cùng hơn 250 hội viên phụ nữ đến từ 21 Cụm thi đua thuộc Công an Thành phố.

Đối với phụ nữ Công an Thủ đô, hoạt động này tạo thêm không gian để phát huy năng khiếu, sự sáng tạo và tinh thần tập thể. Sau những giờ làm việc với yêu cầu cao về kỷ luật, trách nhiệm và chuyên môn, sân chơi văn hóa giúp các hội viên có dịp thư giãn, giao lưu, đồng thời làm giàu thêm đời sống tinh thần. Thông qua việc kết hợp trình diễn áo dài và dân vũ, Ban Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội hướng tới xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, chiến sĩ toàn diện: duyên dáng trong đời sống, bản lĩnh trong công tác, năng động trong các hoạt động tập thể và luôn sẵn sàng trước những yêu cầu của nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu

Phát biểu khai mạc "Ngày hội Áo dài - Dân vũ", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức, ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của đội ngũ nữ cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Dù ở cương vị công tác nào, các nữ chiến sĩ cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo cho gia đình. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội luôn trân trọng, ủng hộ và tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội Phụ nữ Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, Ngày hội là hoạt động văn hóa ý nghĩa, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, sự năng động, tự tin và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Công an Thủ đô; là dịp tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, đồng thời tạo không gian để nữ chiến sĩ thể hiện sự năng động, trẻ trung và tinh thần gắn kết. Đồng thời biểu dương sự chủ động của Ban Phụ nữ Công an thành phố trong tổ chức chương trình, ghi nhận tinh thần tập luyện của các hội viên và mong muốn các đội thi tự tin, thể hiện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ Công an Thủ đô.

Phần trình diễn áo dài của một đội thi

Trong buổi sáng, 21 đội tuyển bước vào phần thi trình diễn áo dài, mang đến những sắc màu duyên dáng, sáng tạo, thể hiện vẻ đẹp và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân. Trong buổi chiều, Ngày hội tiếp tục với phần thi đồng diễn dân vũ với những màn trình diễn sôi động, giàu sức sống.

Từ sân chơi văn hóa giàu ý nghĩa này, phụ nữ Công an Thủ đô có thêm động lực để phát huy phẩm chất tốt đẹp, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tự tin hội nhập và tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an thành phố Hà Nội.