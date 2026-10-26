Phụ nữ Công an 'Nói không với thuốc lá - Vì sức khỏe bản thân, đồng đội và cộng đồng'

Trong mỗi dịp sinh hoạt chính trị tại đơn vị, Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thường lồng ghép nội dung tuyên truyền "Nói không với thuốc lá"

Lan tỏa thông điệp "Nói không với thuốc lá"

Theo Trung tá Hoàng Hải Vân, xuất phát từ nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, môi trường sống và chất lượng công tác. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là nhiệm vụ chung trong xây dựng môi trường công tác văn minh, an toàn, lành mạnh.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao mà còn phải có sức khỏe, tác phong chuẩn mực và lối sống lành mạnh.

Đặc biệt, với đặc thù của đơn vị là lực lượng thường xuyên tiếp xúc, phục vụ hành khách trong nước và quốc tế tại cửa ngõ hàng không Thủ đô Hà Nội, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao mà còn phải có sức khỏe, tác phong chuẩn mực và lối sống lành mạnh.

Chính vì vậy, việc tham gia Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 là dịp để đơn vị đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên; đồng thời lan tỏa thông điệp "Nói không với thuốc lá - Vì sức khỏe bản thân, đồng đội và cộng đồng". Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Quản lý xuất nhập cảnh nói chung và người cán bộ công an cửa khẩu Nội Bài nói riêng bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, văn minh, thân thiện.

Mỗi cán bộ chiến sĩ đều trở thành một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Diễn viên tham gia clip truyền thông đều là cán bộ chiến sĩ, hội viên phụ nữ

"Để truyền tải thông điệp phòng, chống tác hại của thốc lá một cách gần gũi, sinh động và dễ đi vào lòng người, chúng tôi đã lựa chọn hình thức sân khấu hóa thông qua một tiểu phẩm tuyên truyền, tái hiện những tình huống quen thuộc trong cuộc sống và môi trường công tác. Điều đặc biệt là các diễn viên tham gia đều là cán bộ chiến sĩ, hội viên phụ nữ, họ không phải là những diễn viên chuyên nghiệp" - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh.

Với đặc thù công tác tại địa bàn sân bay quốc tế, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ theo ca, kíp, các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động sắp xếp thời gian, cùng nhau nghiên cứu kịch bản, tập luyện lời thoại, biểu cảm, cách xử lý tình huống và phối hợp diễn xuất để mỗi phân cảnh vừa chân thực, vừa có sức truyền cảm. "Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa cố gắng mang đến cho người xem một tác phẩm tuyên truyền thực sự có trách nhiệm và ý nghĩa với cộng đồng" - Trung tá Hoàng Hải Vân cho biết.

Thông điệp lớn nhất mà tiểu phẩm gửi đến người xem là: Phòng, chống tác hại của thuốc lá không phải là việc của riêng ai, mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và cộng đồng. Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài mong qua những tình huống giản dị nhưng giàu ý nghĩa trong tiểu phẩm, mỗi người sẽ nhận thức rõ hơn tác hại của thuốc lá, đặc biệt là khói thuốc thụ động. Từ đó, thay đổi thói quen, cùng nhau xây dựng môi trường sống lành mạnh, nơi làm việc không khói thuốc.

Cùng nhau xây dựng môi trường sống lành mạnh, nơi làm việc không khói thuốc.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trở thành tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định, xây dựng môi trường không khói thuốc không chỉ dừng lại trong phạm vi cơ quan, đơn vị mà cần được lan tỏa đến từng gia đình cán bộ chiến sĩ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tập thể và phong trào của tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, đơn vị mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ, dù là nam hay nữ đều trở thành một tuyên truyền viên tích cực về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo Trung tá Hoàng Hải Vân, những đồng chí đang hút thuốc, Hội Phụ nữ đơn vị mong các đồng chí từng bước thay đổi thói quen, quyết tâm từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Đối với các gia đình, chúng tôi mong mỗi người vợ, người chồng, người cha, người mẹ cùng đồng hành, động viên, chia sẻ và xây dựng nếp sống lành mạnh. Đặc biệt là bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi khỏi tác hại của khói thuốc thụ động.

Một đơn vị không khói thuốc sẽ góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh.

"Chúng tôi tin rằng, một gia đình không khói thuốc sẽ góp phần tạo nên một đơn vị không khói thuốc; một đơn vị không khói thuốc sẽ góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh. Và thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho người xem đó là: "Hãy để yêu thương được lan tỏa bằng những hành động thiết thực. Bỏ một điếu thuốc hôm nay - Giữ thêm sức khỏe, hạnh phúc cho ngày mai" - Trung tá Hoàng Hải Vân khẳng định.