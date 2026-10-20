Phụ nữ Công an Lâm Đồng lan tỏa những việc làm nghĩa tình

Hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 tặng quà cho đại diện Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận

Trao yêu thương bằng những việc làm thiết thực

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Lâm Đồng đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà trẻ em mồ côi và trao những suất cơm nghĩa tình đến người bệnh, thân nhân người bệnh.

Sáng 18/10, đoàn đến thăm 20 trẻ em mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận. Trong không khí gần gũi, ấm áp, cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt của các em; động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, đoàn trao tặng trung tâm 100 kg gạo, 10 thùng sữa cùng nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếp nối hành trình sẻ chia, đoàn tổ chức trao 500 suất cơm miễn phí cho người bệnh và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người nhận, góp phần san sẻ một phần khó khăn trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Tổng trị giá các hoạt động gần 12 triệu đồng, từ sự đóng góp, chung tay của hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ và các tấm lòng hảo tâm.

Hội phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tặng cơm cho người bệnh và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Đại úy Lê Thị Quỳnh Như, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoạt động được chuẩn bị sau khi đơn vị khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của những trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Qua những phần quà nhỏ, cán bộ, hội viên mong muốn gửi tình yêu thương, sự động viên đến các em; đồng thời kết nối thêm những tấm lòng nhân ái cùng chung tay chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; tạo sự gắn kết giữa hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đây cũng là việc làm cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an tỉnh Lâm Đồng, trong đó hướng đến tiêu chí “Gần dân nhất”. Tinh thần gần dân được thể hiện không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn bằng những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về cơ sở và những hoàn cảnh cần được sẻ chia.

Bền bỉ đồng hành với trẻ em khó khăn

Không dừng lại ở những đợt thăm hỏi, tặng quà, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Công an tại nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai các mô hình, chương trình hỗ trợ lâu dài đối với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thăm các em có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận

Nổi bật là các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”, “Đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em vùng biên cương”, “Sóng và máy tính cho em”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Ngôi nhà hạnh phúc”... Mỗi mô hình có cách triển khai phù hợp nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo thêm điểm tựa cho trẻ em, phụ nữ và những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tại xã Quảng Trực, mô hình “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương” đang nhận hỗ trợ 8 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ dành cho mỗi em từ 500.000 đồng/tháng trở lên.

Trong số này có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 1 triệu đồng/em/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Việc duy trì hỗ trợ thường xuyên thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành lâu dài của lực lượng Công an đối với những trẻ em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình.

Chi hội Phụ nữ Công an xã Hàm Kiệm thăm, tặng quà cho em Nguyễn Ngọc Hạnh Dung (SN 2023, trú tại xã Hàm Kiệm) là con đỡ đầu của đơn vị

Không chỉ ở xã Quảng Trực, những cách làm nhân văn đang tiếp tục được triển khai, nhân rộng tại các xã Hàm Kiệm, Nam Dong, Nhân Cơ và nhiều địa phương khác. Sự hỗ trợ không chỉ được tính bằng giá trị của từng phần quà mà còn thể hiện ở quá trình thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.

Theo Ban Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nay, các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Con nuôi Công an xã” do các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện đã nhận đỡ đầu hơn 200 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng mỗi tháng đối với mỗi em.

Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thăm các em có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận

Việc duy trì các chương trình đỡ đầu theo hướng lâu dài đã đưa hoạt động an sinh xã hội đi vào chiều sâu. Từ sự hỗ trợ ban đầu của cán bộ, chiến sĩ, các mô hình từng bước kết nối thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo trẻ em, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những suất cơm miễn phí, phần quà thiết thực đến khoản hỗ trợ hằng tháng, mỗi việc làm đều góp phần đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đến gần hơn với người dân. Đó cũng là cách tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái được thể hiện bằng hành động cụ thể, góp phần bồi đắp niềm tin và xây dựng cộng đồng gắn kết và nghĩa tình.