Phụ nữ có nhiều lợi thế khi tham gia công tác hòa giải ở cơ sở

Gần gũi và nắm bắt địa bàn tốt

Hiện nay, xã Mỹ Đức có 17 tổ hòa giải tại 17 thôn với gần 200 hòa giải viên. Đây là lực lượng nòng cốt, gần dân, hiểu dân và kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Huê (thôn Phú Cốc) là một trong số những hòa giải viên tiêu biểu của xã Mỹ Đức, được nhiều người dân nhắc đến với sự trân trọng. Với 17 năm liên tục là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (hiện là tổ trưởng tổ người có uy tín xã Mỹ Đức) và hơn 15 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở, với uy tín của mình, bà đã trực tiếp hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Huê: “Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi chọn hướng giải quyết sự việc bằng giải pháp uyển chuyển, ở góc độ “tình làng nghĩa xóm”. Ảnh: Biên Phạm

Từ kinh nghiệm gắn với “nghề” hòa giải, bà Huê tổng kết, mâu thuẫn phát sinh nhiều nhất vẫn là những xích mích, bất hòa trong gia đình hoặc tranh chấp liên quan đến đất đai.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tế, cũng như lợi thế của phụ nữ khi tham gia công tác hòa giải bà Huê cho biết, thông qua sinh hoạt của Hội liên hiệp phụ nữ các nữ hòa giải nắm rất rõ hoàn cảnh, tâm tư của từng hộ gia đình, giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các mâu thuẫn nhỏ ngay từ khi mới phát sinh.

“Nữ hòa giải viên chúng tôi thường vận dụng sự linh hoạt giữa các quy định pháp luật (Luật Hòa giải ở cơ sở) và đạo lý truyền thống, tình làng nghĩa xóm để thuyết phục các bên nhân nhượng lẫn nhau, cho nên tỷ lệ hòa giải thành rất cao”, bà Nguyễn Thị Huê chia sẻ.

Thấu hiểu tâm lý và khéo léo trong giao tiếp

Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, xã Mỹ Đức gồm 10 người, các thành viên đều ở các ban, ngành, đoàn thể và có uy tín trên địa bàn. Tổ hoạt động với phương châm “đi sâu, đi sát”, gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và tư vấn, giải thích.

Tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Chờ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết (xã Mỹ Đức, Hà Nội) có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà bà dành cho quê hương Thượng Tiết và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong công tác hòa giải ở cơ sở mà bà đảm nhận.

Bà Nguyễn Thị Chờ là một trong số các hòa giải viên tiêu biểu của xã Mỹ Đức, Hà Nội. Ảnh: Biên Phạm

Trong suốt thời gian tham gia công tác hòa giải, nhờ luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm và thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các chi hội. đoàn thể và nhân dân trong thôn nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở... Do đó, bà Chờ cùng với các thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành công các vụ việc.

Chia sẻ về lợi thế của phụ nữ khi tham gia công tác hòa giải cơ sở, bà Chờ cho biết: “Phụ nữ chúng tôi thường mềm mỏng, kiên trì, biết lắng nghe và chia sẻ, từ đó dễ dàng xoa dịu tâm lý bức xúc, căng thẳng của các bên tranh chấp”.

Kết hợp hài hòa giữa "lý" và "tình"

Phường Hồng Hà hiện có 82 tổ hòa giải và 478 hòa giải viên. Sau hơn một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tổ hòa giải trên địa bàn phường đã hòa giải thành 24 vụ việc, góp phần quan trọng giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Một trong những hòa giải viên có nhiều năm gắn bó, tâm huyết với công tác hòa giải, được nhân dân tin tưởng, quý mến là bà Trịnh Thị Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải số 5 Phúc Xá. Sau khi nghỉ hưu, bà Thanh tiếp tục tham gia công tác tại địa phương và đến nay đã có hơn 15 năm gắn bó với “nghề” hòa giải ở cơ sở.

Bà Trịnh Thị Thanh: “Công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong đời sống người dân ở cơ sở và thực tế công tác này cho thấy, người phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng trong việc xoa dịu mâu thuẫn giữa mọi người”. Ảnh: Phương Thảo

Trong quá trình công tác, bà Thanh đã trực tiếp tham gia hòa giải hàng trăm vụ việc lớn nhỏ, từ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình đến xích mích trong sinh hoạt đời sống.

Theo bà Thanh, nữ hòa giải viên có lợi thế lớn khi tiếp cận và giải quyết các mâu thuẫn liên quan đến quan hệ vợ chồng, nuôi dạy con cái, bạo lực gia đình hay xích mích mẹ chồng - nàng dâu.

Lắng nghe và thấu hiểu

Xác định công tác hòa giải là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng và ổn định an ninh trật tự địa phương, Hội LHPN xã Mê Linh (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu như xây dựng và phát huy mô hình các “Tổ phụ nữ hòa giải” tại từng chi hội.

Bà Nguyễn Thị Diên từng hòa giải thành công nhiều vụ "khó" tại địa phương. Ảnh: Hồng Giang

Được xem là “chuyên gia” hòa giải những vụ mâu thuẫn “khó” tại địa phương, bà Nguyễn Thị Diên, Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trung Yên (xã Mê Linh) cho rằng, hòa giải viên phải luôn bám sát cơ sở, gần nhân dân, nắm rõ tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng người dân trong thôn để khi xảy ra mâu thuẫn sẽ có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tiếp đó, bà và tổ hòa giải sẽ tiếp cận một cách khéo léo, khởi đầu bằng việc lắng nghe, thấu hiểu những bức xúc, trăn trở của hai bên, rồi dần tìm cách tháo gỡ mâu thuẫn.

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Luật có nhiều điểm mới, không chỉ tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành Luật năm 2013 mà còn quy định rõ ràng, cụ thể quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 là mở rộng đối tượng được lựa chọn làm hòa giải viên. Theo đó, người tạm trú tại địa bàn cũng có thể tham gia công tác hòa giải nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Việc mở rộng nguồn nhân lực đi đôi với nâng cao tiêu chuẩn và hoàn thiện quy trình lựa chọn hòa giải viên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, giữ gìn tình đoàn kết và ổn định trong cộng đồng dân cư.