Phụ nữ có mặt như thế nào trong các ngân hàng thương mại?

Ảnh minh họa: AI

Lực lượng nữ trong ngân hàng thương mại chiếm đa số

Số liệu trong các báo cáo thường niên 2025 cho thấy phụ nữ đã trở thành một lực lượng quan trọng trong ngành ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động tại nhiều ngân hàng. Tại BIDV, trong tổng số 29.273 cán bộ nhân viên, nữ giới chiếm 58,68%, trong khi nam giới chiếm 41,32%.

Techcombank có 12.705 nhân viên, trong đó nữ nhân viên lên tới 8.334 người, chiếm 65%.

Tại VPBank, tỷ lệ nữ trong lực lượng nhân viên cũng lên tới 57,7%, trong tổng số 28.768 cán bộ nhân viên.

Ở Sacombank, phụ nữ chiếm 47,67% tổng cơ cấu nhân sự năm 2025, tức gần một nửa lực lượng lao động. Tổng số nhân viên của ngân hàng này là 16.816 người.

MB Bank có 18.836 nhân sự, trong đó khối ngân hàng có 13.047 người. Nhân sự nữ đạt 7.950 người, tương đương gần 61% tổng nhân sự của khối ngân hàng.

Những con số trên cho thấy một thực tế khá rõ: ngân hàng là lĩnh vực có sự tham gia rất lớn của lao động nữ. Nhưng phía sau những lực lượng nữ đông đảo ấy, tỷ lệ nữ tham gia giữ vị trí quản lývà đặc biệt là những vị trí có quyền quyết định của các ngân hàng như thế nào?

Phụ nữ trở thành một lực lượng quan trọng trong ngành ngân hàng, và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động tại nhiều ngân hàng.

Không chỉ là câu chuyện "có bao nhiêu nữ"

Ở tầng quản lý và điều hành, bức tranh tiếp tục có những khác biệt đáng chú ý. Techcombank ghi nhận 1.016 nữ quản lý trong tổng số 1.701 người quản lý, tương đương khoảng 59,7%; VPBank có tỷ lệ nữ trong Ban Điều hành ở mức 51,6%. Trong khi đó, tại Sacombank, tỷ lệ nữ trong ban lãnh đạo theo giới tính chỉ ở mức 19,35%.

Những con số này cho thấy không thể đơn giản kết luận rằng "phụ nữ đông ở cấp nhân viên nhưng ít ở cấp quản lý" đối với toàn bộ ngành ngân hàng. Bức tranh về giới ở các tầng quản lý có sự khác biệt đáng kể giữa từng tổ chức, đồng thời còn phụ thuộc vào cách mỗi ngân hàng xác định và phân loại các nhóm "lãnh đạo", "quản lý" và "cán bộ".

Cần lưu ý rằng, Ban Điều hành không đồng nghĩa với toàn bộ các tầng quyền lực của một ngân hàng. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cấp quản lý trung gian có cơ cấu, chức năng và phạm vi quyền hạn khác nhau. Vì vậy, không nên sử dụng một chỉ số duy nhất để kết luận về toàn bộ khoảng cách giới trong hệ thống quản trị của một ngân hàng.

Từ một lực lượng nữ lên tới hàng chục nghìn người và số nhân sự nữ tham gia ban điều hành lên tới hàng nghìn người nhưng câu hỏi đặt ra là: bao nhiêu người đang từng bước tiến lên các vị trí tham gia trực tiếp vào việc ra những quyết định chiến lược? Đây là câu hỏi mà những con số về tổng nhân sự đơn thuần chưa thể trả lời.

Ảnh minh hoạ nữ lao động làm ở Ngân hàng.

Nhìn từ các ngân hàng có số liệu trong bộ dữ liệu gồm Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV và MB, có thể thấy một điều quan trọng: không nên đo cơ hội thăng tiến của phụ nữ chỉ bằng tỷ lệ nữ trong tổng nhân sự.

Có ít nhất ba tầng cần được tách ra: lực lượng lao động; tầng quản lý; và tầng lãnh đạo cao nhất. Ba con số này có thể tạo ra ba bức tranh hoàn toàn khác nhau.

Một ngân hàng có thể có 60% nhân sự là nữ nhưng tỷ lệ nữ trong nhóm lãnh đạo cấp cao thấp hơn nhiều. Ngược lại, cũng có ngân hàng mà tỷ lệ nữ trong đội ngũ quản lý hoặc Ban Điều hành đã tiến gần, thậm chí vượt 50%.

Điều này cho thấy câu chuyện về phụ nữ trong ngành ngân hàng không đơn thuần nằm ở số lượng. Vì vậy, câu hỏi không chỉ là "phụ nữ có mặt trong ngân hàng nhiều đến đâu?", mà còn là "họ có quyền tham gia vào các quyết định quan trọng đến đâu?"

(Còn nữa)