Phụ nữ chung tay xây dựng nhà sạch, vườn đẹp

Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư. Ảnh: ĐVCC

Xây dựng không gian sống sạch đẹp

Mô hình “Liên kết nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển” được Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quế Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh xã triển khai, có 22 hộ gia đình tiêu biểu tại các thôn An Long, Thuận Long, Gia Cát và Quế Phong tham gia.

Theo bà Trần Thị Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quế Sơn, mô hình không chỉ hướng đến xây dựng không gian sống sạch đẹp mà còn gắn phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, hội viên có thêm động lực chỉnh trang nhà cửa, tận dụng diện tích đất để phát triển sản xuất, phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình và cộng đồng.

Điểm nổi bật của mô hình là 3 nội dung “nhà sạch, vườn đẹp, kinh tế phát triển” được gắn kết. Một khu vườn được chăm sóc tốt vừa góp phần tạo cảnh quan, vừa có thể trở thành không gian sản xuất, cải thiện thu nhập.

Từ những hộ gia đình tiêu biểu, hội tiếp tục tuyên truyền, vận động để cách làm phù hợp được lan tỏa trong cộng đồng.

Bà Trần Thị Tuyết Hoa cho rằng, xây dựng cảnh quan nông thôn không nhất thiết bắt đầu từ những công trình lớn, mà có thể hình thành từ những thay đổi trong mỗi gia đình. Giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc vườn cây, phân loại rác và giữ gìn vệ sinh chung là những việc làm đơn giản, nhưng tác động lâu dài khi được nhiều hộ cùng thực hiện.

Tại phường Quảng Phú, mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Đường không rác” được triển khai tại khối phố Tam Thanh, gắn với phong trào “5 không, 3 sạch, 3 an”, với 30 hội viên tham gia.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quảng Phú triển khai mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Đường không rác”, góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Ảnh: ĐVCC

Bà Trần Thị Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú cho biết, mô hình tập trung vào những việc làm cụ thể như giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc vườn tược, phân loại và xử lý rác thải đúng quy định.

Các hộ dân tham gia mô hình ký cam kết thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng gia đình trong duy trì các tiêu chí. Việc làm này góp phần biến những nội dung của phong trào thành thói quen thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện trong các đợt ra quân.

Sau khối phố Tam Thanh, mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Đường không rác” được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú nhân rộng đến khối phố Ngọc Mỹ, với sự tham gia của 25 thành viên, góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan và xây dựng khu dân cư sạch đẹp, an toàn.

Lan tỏa thành nếp sống xanh

Ở xã Đồng Dương, cách làm được cụ thể hóa qua mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp” nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Bà Hà Thị Nguyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Dương cho biết, các chi hội tích cực tuyên truyền đến hội viên để đăng ký tham gia mô hình. Cùng với chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, hội viên còn chăm sóc cây xanh, thực hiện phân loại rác tại nguồn và duy trì tuyến đường phụ nữ tự quản.

Để bảo đảm mô hình được triển khai thực chất, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành lập đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực tế tại các hộ gia đình đăng ký.

Qua khảo sát, những hộ được công nhận phải đáp ứng các tiêu chí về nhà ở sạch sẽ; khuôn viên, cổng ngõ bảo đảm mỹ quan; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phân loại rác thải và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp” tạo chuyển biến từ mỗi gia đình đến khu dân cư ở xã Đồng Dương. Ảnh: ĐVCC

Bà Hà Thị Nguyên cho biết, sau khi triển khai, ý thức giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa của các hộ gia đình có chuyển biến rõ hơn. Đến nay, mô hình thu hút 25 hội viên tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong mỗi gia đình và khu dân cư.

Chị Lê Thị Long (trú thôn Vĩnh Huy) chia sẻ, để giữ được nhà sạch, ngõ đẹp, mỗi gia đình phải duy trì việc vệ sinh thường xuyên, từ những công việc nhỏ hằng ngày. Khi một gia đình thực hiện tốt, rồi vận động thêm các hộ xung quanh cùng làm, cảnh quan chung sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho hay, hiện có 5 xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch - Ngõ đẹp”, “Nhà sạch - Vườn đẹp - Đường không rác”.

Hằng năm, hội phối hợp với các địa phương lựa chọn, triển khai những công trình, phần việc phù hợp điều kiện thực tế, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các cấp hội tập trung phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang nhà ở, khu dân cư và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì, nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, tạo sức lan tỏa trong hội viên và người dân; góp phần hình thành nếp sống văn minh và tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.