Phụ nữ Cao Bằng phát huy truyền thống, tự tin khẳng định vai trò trong thời đại mới

Từ dấu mốc lịch sử đến truyền thống vẻ vang

Ngày 20/10/1930 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, diễn ra trong tháng 10/1930, Đảng đã thông qua Nghị quyết về công tác phụ nữ, đặt ra yêu cầu tổ chức, tập hợp phụ nữ thành lực lượng có tổ chức, phát huy vai trò trong sự nghiệp cách mạng. Đây là cơ sở lịch sử quan trọng gắn với sự ra đời của tổ chức Hội Phụ nữ Việt Nam, tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay. Ngày 20/10 hằng năm trở thành dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội, đồng thời là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và đức tính cần cù, sáng tạo. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, phụ nữ vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Trong thời bình, phụ nữ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, giáo dục, y tế, khoa học, văn hóa và quản lý xã hội.

Qua các thời kỳ, chị em phụ nữ đóng góp trí tuệ, công sức trên các lĩnh vực, góp sức xây dựng quê hương. Ảnh Phụ nữ Cao Bằng

Truyền thống ấy được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh để phụ nữ Việt Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội. Ngày 20/10 không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh những đóng góp của phụ nữ mà còn nhắc nhở về trách nhiệm tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi phụ nữ được tôn trọng, được trao cơ hội phát triển và phát huy đầy đủ năng lực của mình.

Trên quê hương cách mạng Cao Bằng, phụ nữ các dân tộc có truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù lao động, giàu nghị lực và luôn gắn bó với cộng đồng. Qua các thời kỳ, phụ nữ vừa đảm đang việc gia đình, vừa tích cực tham gia lao động sản xuất, hoạt động xã hội, góp sức xây dựng quê hương. Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của tỉnh, vai trò của phụ nữ ngày càng được thể hiện rõ nét ở nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến bảo tồn văn hóa dân tộc và ứng dụng công nghệ số.

Phong trào phụ nữ lan tỏa từ cơ sở

Phát huy truyền thống, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và quyền lợi chính đáng của hội viên làm trọng tâm. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khuyến khích phụ nữ tự tin, chủ động học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội tổ chức 2.852 cuộc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu hút 171.162 lượt hội viên, phụ nữ tham gia.

Trong giai đoạn mới, vai trò của phụ nữ ngày càng được thể hiện rõ nét, từ phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến bảo tồn văn hóa dân tộc và ứng dụng công nghệ số.

Các mô hình “1+1”, “3 có, 3 biết” tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng tập hợp hội viên và tăng cường sự gắn kết giữa phụ nữ với nhau. Phong trào thi đua “Phụ nữ Cao Bằng chung tay xây dựng công trình, phần việc” được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Các chương trình đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Cao Bằng năng động, tự tin, giàu trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Cùng với đó, các cấp Hội quan tâm chăm lo phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động vận động nguồn lực xã hội hóa đã huy động trên 1,47 tỷ đồng để hỗ trợ 136 trẻ em mồ côi, trao 1.298 suất quà cho học sinh. Những việc làm cụ thể ấy thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong kết nối nguồn lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em.

Một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là giúp phụ nữ chủ động thích ứng với những thay đổi của đời sống, nhất là trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số. Các hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, khai thác nền tảng số, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường được quan tâm triển khai. Đến nay, 100% cơ sở Hội thực hiện cập nhật phần mềm quản lý hội viên theo hướng dẫn của cấp trên. Việc ứng dụng công nghệ góp phần đổi mới công tác điều hành, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tạo thêm điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội.

Từ phong trào chung, nhiều phụ nữ Cao Bằng đã phát huy năng lực, sức sáng tạo, khẳng định mình bằng những việc làm cụ thể trong học tập, lao động và cống hiến. Cô giáo Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên Trường THPT Chuyên Cao Bằng và vận động viên Phụng Mùi Nhình, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, là hai gương mặt tiêu biểu vừa được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. Mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều thể hiện tinh thần bền bỉ, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên.

Cô giáo Đỗ Thị Hương Trà (hàng đầu, bên phải), Trường THPT Chuyên tỉnh, cùng đồng nghiệp và các học sinh tham dự Vòng chung kết thế giới VEX Robotics World Championship tại Hoa Kỳ.

Là giáo viên Sinh học, Trường THPT Chuyên Cao Bằng, cô giáo Đỗ Thị Hương Trà chủ động học hỏi về lập trình, robot VEX IQ, Python và trí tuệ nhân tạo, đưa STEM - Robotics vào giáo dục. Đặc biệt, cô khuyến khích học sinh nữ, nhất là các em gái dân tộc thiểu số, tự tin tham gia lĩnh vực khoa học, công nghệ. Mô hình “STEM - Robotics học sinh dẫn dắt” góp phần đưa giáo dục robot đến các trường khó khăn; các lớp học trực tuyến miễn phí đã hỗ trợ hơn 1.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Giai đoạn 2023 - 2025, các đội tuyển robot do cô đồng hành đại diện Việt Nam tham dự Giải vô địch Robot thế giới VEX Robotics tại Mỹ ba năm liên tiếp.

Sinh năm 2006, người dân tộc Dao, quê xã Bảo Lâm, Phụng Mùi Nhình được tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh từ năm 2019. Bằng nỗ lực tập luyện, nữ vận động viên giành huy chương bạc nội dung Fighting nữ hạng cân dưới 52 kg tại SEA Games 33 năm 2025. Chị Nhình chia sẻ: Khi lên sàn đấu, tôi tập trung tối đa vì mục tiêu cao nhất là chiến thắng đối thủ. Thành tích là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, chinh phục những mục tiêu mới.

Hai người phụ nữ ở hai lĩnh vực khác nhau cùng thể hiện tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Cao Bằng tự tin, sáng tạo và giàu nghị lực.

Theo đồng chí Đoàn Thị Lê An, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong giai đoạn mới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực số, phát huy vai trò trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh; đồng thời chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc phát huy tiềm năng, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của địa phương.

Tiếp nối truyền thống, mở rộng cơ hội phát triển

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra đối với phong trào phụ nữ không chỉ là duy trì các hoạt động thi đua mà còn phải tạo chuyển biến thực chất về nhận thức, năng lực và cơ hội phát triển. Phụ nữ cần được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, quản lý xã hội; được tiếp cận thông tin, đào tạo nghề, nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, phụ nữ Cao Bằng đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Đối với Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc phát huy vai trò phụ nữ cần gắn với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, cần quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, từng bước xóa bỏ định kiến giới; khuyến khích phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp hội viên, phát huy vai trò nòng cốt trong thúc đẩy bình đẳng giới, đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Quan trọng hơn, mỗi hoạt động cần hướng đến việc giúp phụ nữ tự tin, tự chủ, có tiếng nói và có khả năng tham gia quyết định những vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của phong trào phụ nữ, trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của các thế hệ đi trước, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới của phụ nữ hôm nay. Từ những người phụ nữ cần mẫn nơi bản làng, những hội viên tích cực trong phong trào cơ sở đến các nhà giáo, vận động viên, nữ cán bộ, doanh nhân đang khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, mỗi người đều góp phần làm phong phú thêm hình ảnh người phụ nữ Cao Bằng trong thời đại mới.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, phụ nữ Cao Bằng đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Khi được trao cơ hội, được tôn trọng và đồng hành, phụ nữ không chỉ làm tốt vai trò trong gia đình mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của cộng đồng và quê hương. Đó cũng là cách thiết thực để truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, phát huy và tỏa sáng trong hành trình xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển.