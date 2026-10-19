Phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Cùng dự có Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu dự chương trình.

Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Dù ở cương vị chỉ huy, quản lý, tham mưu, chuyên môn, nghiệp vụ hay giảng dạy, huấn luyện, mỗi cán bộ, hội viên đều nêu cao tinh thần tận tụy, tích cực học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu chỉ đạo.

Tọa đàm tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu và đóng góp trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn lực lượng; đồng thời đánh giá cao vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp trong tham mưu, tổ chức phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khơi dậy ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên của hội viên.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao hoa tặng đại diện các Hội Phụ nữ.

Trung úy Hoàng Thu Hương, Trợ lý Phụ nữ, Ban Công tác quần chúng, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên biển và xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ phù hợp, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị và Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình.

Đối với mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, làm chủ công nghệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, gia đình hạnh phúc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo.