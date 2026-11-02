Phụ nữ Cần Thơ viết câu chuyện khởi nghiệp từ màu xanh

Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hành trình để chị em khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và vị thế trong xã hội.

Kiến tạo giá trị bền vững từ xu hướng khởi nghiệp xanh

Sản phẩm sữa gạo tím than Probelife, một trong những dự án khởi nghiệp của phụ nữ Cần Thơ gắn với bảo vệ môi trường và phát huy tiềm năng địa phương. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, phát triển kinh tế xanh không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi giúp phụ nữ khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có, đổi mới phương thức sản xuất và tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Không dừng lại ở khâu sản xuất nguyên liệu, việc phát triển sản phẩm chế biến sâu còn mở ra cơ hội cho phụ nữ Cần Thơ nâng cao giá trị nông sản, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và gia tăng khả năng cạnh tranh. Tại Cần Thơ, nhiều phụ nữ đã chủ động nghiên cứu sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ, từng bước hình thành những mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát huy tiềm năng địa phương.

Trao đổi về quá trình phát triển dự án sản xuất và thương mại sữa gạo tím than Probelife, chị Huỳnh Thị Kiều Tiên (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) chia sẻ, là một người con lớn lên từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long - nơi có nguồn lúa gạo dồi dào, nhận thấy tiềm năng gạo tím than là loại nông sản giàu chất chống oxy hóa, chị cùng cộng sự bắt tay nghiên cứu sản phẩm sữa gạo với sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, từng bước đưa ý tưởng vào thực tiễn.

Theo chị Tiên, năm 2023, việc nghiên cứu được thực hiện kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học. Năm 2024, sản phẩm bước vào giai đoạn dùng thử. Đến đầu năm 2026, sản phẩm được đưa ra thị trường và tìm nhà phân phối. Hiện chúng tôi đã có kênh phân phối ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đại lý ở các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyển đổi số góp phần song hành, hỗ trợ đắc lực cho chúng tôi trong quá trình tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Không chỉ nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến sâu, xu hướng phát triển kinh tế xanh còn mở ra hướng đi mới từ việc tận dụng những nguồn phụ phẩm vốn có trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Với triết lý hành động “hồi sinh đất, kiến tạo sinh kế xanh từ phụ phẩm nông nghiệp”, Hợp tác xã Anh Ba Việt Nam (Abavina Co-op) hoạt động với ngành nghề chính là sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý môi trường, phân bón hữu cơ vi sinh và tư vấn nông nghiệp tuần hoàn. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Abavina Co-op (xã Trường Long, Cần Thơ) cho biết, hợp tác xã được thành lập 2026 trên cơ sở kế từ thành quả nghiên cứu, thực tiễn thị trường khoảng 10 năm trước đó. Sứ mệnh của hợp tác xã là cung cấp giải pháp để biến phụ phẩm từ nông nghiệp chuyển thành vật tư nông nghiệp, cụ thể là phân bón hữu cơ vi sinh, các giải pháp sinh học để phục vụ nông nghiệp tuần hoàn.

Phụ nữ Cần Thơ khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ từ những mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Từ định hướng đó, hợp tác xã không chỉ tập trung phát triển sản phẩm mà còn chú trọng đưa các giải pháp sản xuất xanh đến với người dân. Tháng 3/2026, hợp tác xã đã nhận lời mời từ UBND xã Phụng Hiệp đến tập huấn chuyển đổi xanh cho khoảng 180 hộ dân sản xuất nông nghiệp xanh. Điều này cho thấy, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh, chính quyền địa phương đang quan tâm đến giải pháp cung cấp các giải pháp để đưa sản phẩm từ vùng trồng ra đến nơi tiêu thụ. Đầu tháng 10/2026, sản phẩm Ababio của chúng tôi có mặt trong danh sách 12 sản phẩm xanh của Cần Thơ tham dự triển lãm xanh tại Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi đưa sản phẩm của mình hướng đến thị trường ngoài nước.

Bên cạnh hướng khai thác nông sản và phụ phẩm nông nghiệp, chị em đã sử dụng nguồn nguyên liệu thảo mộc để nghiên cứu, phát triển thành những sản phẩm thân thiện với người tiêu dùng. Tận dụng đặc tính kháng viêm, làm dịu da của rau má và tính kháng khuẩn, thanh nhiệt của rau diếp cá, chị Trương Thị Bích Liên (phường Vị Thanh) đã phát triển thành công dòng mặt nạ dưỡng da. Với chị, lựa chọn nguyên liệu tự nhiên không chỉ xuất phát từ nhu cầu thị trường mà còn thể hiện trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Chị Liên tâm sự: "Nhu cầu hiện nay mọi người mong muốn sử dụng sản phẩm tự nhiên, không hóa chất. Khởi nghiệp từ năm 2024, đến nay, tôi đã có 3 sản phẩm trên thị trường là mặt nạ rau má, dầu gội, del tẩy tế bào chết. Ngoài ra còn có sản phẩm kem dưỡng, giảm kích ứng da từ lá khế đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện, chuẩn bị ra mắt trên thị trường".

Với lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, sản phẩm đặc trưng địa phương, ngành nghề truyền thống, dịch vụ và du lịch, thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng để phụ nữ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Những sản phẩm được tạo ra từ bàn tay, khối óc và sự cần cù của phụ nữ hoàn toàn có khả năng vươn xa khi được đầu tư về chất lượng, mẫu mã, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên các nền tảng số và tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn.

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng. Việc chủ động nắm bắt cơ hội, thay đổi tư duy và phát triển các mô hình sản xuất xanh, hiện đại không chỉ là xu hướng tất yếu giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình mà còn là hành trình để phụ nữ khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và vị thế trong xã hội.

Sản phẩm khởi nghiệp xanh của phụ nữ Cần Thơ có mặt tại nhiều không gian trưng bày sản phẩm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đồng hành cùng chị em, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, chuyên gia và thị trường. Tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2017 - 2025, các cấp Hội đã hỗ trợ gần 5.000 phụ nữ khởi nghiệp; thành lập 54 hợp tác xã do phụ nữ quản lý và 462 tổ hợp tác, tạo việc làm ổn định cho gần 7.500 lao động nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của các cấp Hội, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là ý chí vươn lên của chị em.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, với phương châm “Phụ nữ Cần Thơ đoàn kết - nhân ái - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, chị em tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động và khát vọng vươn lên; góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, chủ động trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia chuyển đổi số và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Thời gian tới, Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố tập trung khuyến khích phụ nữ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đối số và chuyển đối xanh; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, tiếp thị, thương mại điện tử và quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp dựa trên nhu cầu thực tế và thế mạnh địa phương, quan tâm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ nông thôn; phối hợp với các tổ chức tín dụng kết nối nguồn vốn phù hợp, hướng dẫn chị em xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả. Đồng thời, Hội khuyến khích phụ nữ tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh kết nối các mô hình do phụ nữ làm chủ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại.