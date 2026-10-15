Phụ nữ Cần Thơ: Giữ lửa gia đình, sáng ngời trách nhiệm

Trung tá Huỳnh Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Phát biểu ôn lại truyền thống, Trung tá Trần Ngọc Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: Kế thừa truyền thống lịch sử quý báu của Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn phấn đấu không ngừng trong công tác, học tập, chăm chỉ lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Phát huy thành tích đạt được, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quyết tâm ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", thực hiện tiêu chí "bốn tốt" của phụ nữ quân đội, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những kết đáng tự hào của hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố. Kế thừa phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tích cực học tập, lao động với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo trong công tác chuyên môn và hoạt động hội; bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp, nội dung, hình thức hoạt động đa dạng với nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều phong trào sáng tạo được Quân khu, Thành ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đánh giá cao.

Tặng hoa và quà cho các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bên cạnh giữ gìn truyền thống, giữ vững nếp sống và giữ lửa cho gia đình, phụ nữ còn là người khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, khát vọng phát triển. Thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, phong trào của cấp trên thành hành động cụ thể, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố.