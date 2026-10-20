Phụ nữ Cà Mau: Tự tin khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới

Từ sinh kế đời thường đến khát vọng vươn lên

Ở nhiều vùng nông thôn Cà Mau, phụ nữ không chỉ cần cù lao động, vun vén gia đình mà còn năng động tổ chức sản xuất, phát triển kinh doanh, liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX). Không phải ai cũng có điều kiện học tập hay được đào tạo chuyên môn bài bản, nhưng bằng kinh nghiệm, đôi tay khéo léo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều chị em tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng, từng bước nâng cao giá trị hàng hoá địa phương.

Tại phường Hoà Thành, tổ phụ nữ may gia công do chị Hà Ngọc Nhân (khóm Cái Nai) đứng ra tổ chức, đang tạo việc làm cho khoảng 10 lao động nữ. Từng làm việc tại công ty may xa nhà, chị Nhân quyết định trở về quê, kết nối với chị em trong khóm để cùng phát triển nghề, cải thiện cuộc sống. Mỗi đợt, tổ may nhận gia công khoảng 2 ngàn sản phẩm. Mô hình này không chỉ giúp chị em tăng thu nhập mà còn chủ động thời gian chăm lo gia đình.

Tổ phụ nữ may gia công khóm Cái Nai tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ tại địa phương.

Nếu như mô hình may gia công của phụ nữ phường Hoà Thành cho thấy sự linh hoạt, khéo léo của phụ nữ trong kết nối, tương trợ nhau phát triển kinh tế, thì dự án “Tôm quê Cô 5” của chị Ðào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Ðôi Vàm, thể hiện tinh thần chủ động khai thác lợi thế địa phương. Từ thế mạnh thuỷ sản bản địa, chị An hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu đặc sản quê hương như: mắm tôm, tôm khô các loại. Năm 2025, chị là 1 trong 30 chủ dự án tiêu biểu được vinh danh tại chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. Kết quả ấy không chỉ ghi nhận nỗ lực khởi nghiệp của cá nhân chị An mà còn lan toả tinh thần dám nghĩ, dám làm, truyền cảm hứng cho chị em biến lợi thế sẵn có thành cơ hội phát triển kinh tế.

Dù ở lĩnh vực nào, điểm chung dễ nhận thấy là phụ nữ Cà Mau đang chuyển từ thụ động trông chờ sang chủ động tạo dựng cơ hội để mở ra sinh kế ổn định, bền vững cho gia đình.

Chị Trần Phương Thảo (Xã Hồ Thị Kỷ) năng động, sáng tạo trong khởi nghiệp, mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất, mở hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm, khẳng định hình ảnh phụ nữ tự tin, bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.

Trao cơ hội để phụ nữ làm chủ tương lai

Bên cạnh nỗ lực của chị em, để khát vọng vươn lên trở thành kết quả thực chất và trọn vẹn, các cấp Hội LHPN tỉnh Cà Mau từng bước chuyển trọng tâm từ hỗ trợ sinh kế sang nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ. Giai đoạn 2021-2025, phong trào phụ nữ hoàn thành 10/10 chỉ tiêu nghị quyết; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 3.096 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh, đạt 182% chỉ tiêu; vận động thành lập 38 HTX do phụ nữ quản lý, đạt 380% chỉ tiêu; phát triển 231 sản phẩm OCOP 3-4 sao. Ðặc biệt, hơn 4.600 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, đạt 143% chỉ tiêu; hơn 70.200 hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, với tổng dư nợ trên 2.577 tỷ đồng.

Tổ hợp tác Lam Dương (khóm Gành Hào, phường Hoà Thành) ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất sản phẩm OCOP.

Hiện toàn tỉnh có 43 HTX do Hội quản lý; hơn 2 ngàn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; 155 sản phẩm OCOP của 66 chủ thể nữ đạt chuẩn 3-4 sao, chiếm gần 50% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh. Ðây là nền tảng quan trọng để phụ nữ tham gia sâu hơn vào kinh tế tập thể, phát triển thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Với hơn 300 ngàn hội viên, Hội LHPN tỉnh có mạng lưới rộng khắp để tập hợp, kết nối và khơi dậy nguồn lực phụ nữ. Từ thành quả đạt được trong giai đoạn trước, giai đoạn 2025-2030, Hội xác định đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; phấn đấu hằng năm giúp ít nhất 890 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 60 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 10 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động ít nhất 14 HTX do các cấp hội hỗ trợ thành lập.

Sản xuất tôm khô tại Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thuỷ hải sản Ngọc Giàu, ấp Tân Thành, xã Tân Tiến. Ảnh: LÂM ĐỜI

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, sản phẩm do phụ nữ làm chủ ngày càng đa dạng, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, nhất là thương mại điện tử. Ðề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 tiếp tục tạo điều kiện để chị em nâng cao năng lực kinh doanh, phát huy quyền năng kinh tế và khẳng định vị thế trong xã hội. Theo đó, Hội định hướng hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong tiếp thị, livestream bán hàng; hoàn thiện bao bì, nhãn mác, đăng ký và truy xuất nguồn gốc; kết nối sàn thương mại điện tử, tổ chức tín dụng, mở rộng đầu ra cho sản phẩm, nhất là sản phẩm xanh, thân thiện môi trường.

Minh chứng rõ nét là trường hợp bà Nguyễn Ánh Nguyệt, ấp Nhàn Dân (xã Phong Thạnh). Nhờ sự đồng hành, tiếp sức của chính quyền địa phương và tổ chức hội, ở tuổi 53, bà vẫn tự tin đổi mới cách kinh doanh, mạnh dạn đưa đặc sản tôm khô, cá khô từ phương thức mua bán truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử, với sản lượng 2-3 tấn mỗi năm. Từ sinh kế gia đình, bà từng bước mở rộng kinh doanh, tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, nâng cao giá trị đặc sản quê hương.

Với tinh thần “Ðoàn kết - Trách nhiệm - Ðổi mới - Phát triển”, các cấp hội LHPN tiếp tục là cầu nối đưa chính sách, nguồn lực và cơ hội đến gần hơn với hội viên. Khi phụ nữ được trao cơ hội, trang bị kiến thức và phát huy năng lực, sự tự tin sẽ chuyển hoá thành hành động, ý tưởng thành giá trị kinh tế, khát vọng thành những kết quả thiết thực. Ðó cũng là cách phụ nữ Cà Mau khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.