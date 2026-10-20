Phụ nữ BSR - nguồn 'năng lượng đặc biệt' trong hành trình phát triển của Tổng công ty

Khẳng định dấu ấn trí tuệ và sáng tạo

Chủ tịch Công đoàn cơ sở BSR Trương Thị Thu Hà cho biết, đến tháng 10/2026, BSR có 261 nữ CBCNV. Trong những năm qua, công tác nữ công luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn các cấp. Đặc biệt, đội ngũ nữ cán bộ công đoàn đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và nhân văn.

Từ những hoạt động thiết thực đó, hình ảnh người phụ nữ BSR ngày càng khẳng định là lực lượng giàu trách nhiệm, nhiệt huyết, luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Dù ở vị trí chuyên môn, quản lý, nghiên cứu hay hỗ trợ, mỗi người đều đóng góp vào mục tiêu chung bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến.

CBCNV nữ tại BSR luôn nhiệt huyết, đóng vai trò quan trọng trong nhiều phần công việc tại NMLD Dung Quất.

Dấu ấn nổi bật của nữ CBCNV BSR trong năm 2026 là những sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Theo thống kê, các sáng kiến tiêu biểu có sự tham gia của nữ CBCNV trong năm 2026 mang lại giá trị làm lợi trực tiếp trên 27,7 tỷ đồng mỗi năm. Kết quả này cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần sáng tạo và khả năng chuyển hóa ý tưởng thành giá trị thực tiễn của đội ngũ nữ lao động tại một doanh nghiệp công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao như BSR.

Trong đó, các giải pháp về chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và tự động hóa công tác quản lý phòng thử nghiệm đã góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý kết quả và tối ưu hóa hiệu quả quản trị dữ liệu. Nhóm sáng kiến này mang lại giá trị làm lợi khoảng 16,1 tỷ đồng, góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đại diện Ban lãnh đạo BSR chúc mừng tập thể nữ CBCNV nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ở lĩnh vực môi trường và kinh tế tuần hoàn, nữ CBCNV BSR cũng ghi dấu ấn với các sáng kiến liên quan đến quản lý, tái sử dụng xúc tác thải, giảm thiểu chất thải nguy hại và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Các giải pháp mang lại giá trị làm lợi trực tiếp trên 11,6 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời mở ra khả năng tiết giảm chi phí từ 41 đến 62 tỷ đồng mỗi năm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và ESG của Tổng công ty.

“Những kết quả đó cho thấy phụ nữ BSR ngày nay không chỉ là người thực hiện công việc chuyên môn mà còn là lực lượng tích cực tham gia kiến tạo giá trị mới, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của doanh nghiệp”, bà Trương Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Nguồn "năng lượng đặc biệt" của BSR

Phát biểu chúc mừng nữ CBCNV nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương biểu dương những nỗ lực, đóng góp của chị em trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh, giá trị của người phụ nữ không chỉ nằm ở những thành tích có thể đo đếm mà còn được thể hiện qua sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và khả năng lan tỏa những điều tốt đẹp đến đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng. Những đóng góp của chị em đã góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa BSR, tạo nên một tập thể đoàn kết, giàu bản lĩnh và nhân văn.

Chủ tịch HĐQT BSR bày tỏ mong muốn đội ngũ nữ CBCNV tiếp tục tự tin, phát huy thế mạnh, nuôi dưỡng khát vọng và chủ động nắm bắt cơ hội để khẳng định giá trị bản thân. Mỗi người phụ nữ hạnh phúc, tự tin và được trao cơ hội phát triển cũng chính là một nguồn sức mạnh góp phần xây dựng tương lai của BSR.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: “Đối với phụ nữ BSR, các chị em đang làm việc trong ngành công nghiệp đặc thù với yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn, kỷ luật và hiệu quả. Từ công việc quản trị, điều hành, nghiên cứu đến những công việc hỗ trợ, dù ở bất kỳ vị trí nào, nữ CBCNV cũng có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Và ở BSR, nếu dầu thô là nguồn nguyên liệu quan trọng nhất để Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định ở công suất cao, thì phụ nữ chính là nguồn "năng lượng đặc biệt" của BSR - nguồn năng lượng trí tuệ, bền bỉ, tinh tế và yêu thương. Và nguồn năng lượng ấy không chỉ giúp công việc được hoàn thành tốt hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết và giàu bản sắc”.

Bên cạnh thành tích trong lao động sản xuất, nữ CBCNV BSR còn là những nhân tố tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Năm 2026, một gia đình nữ CBCNV BSR được biểu dương danh hiệu "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc" giai đoạn 2021-2026. Đây là gia đình tiêu biểu về lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, tích cực tham gia công tác xã hội và nhiều năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", qua đó lan tỏa hình ảnh người phụ nữ BSR “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong thời kỳ mới.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng trân trọng ví các nữ CBCNV như một nguồn "năng lượng đặc biệt" của BSR.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm các bài tập chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, do huấn luyện viên hướng dẫn. Các nữ CBCNV BSR được tìm hiểu về tư thế đứng, dáng đi, tình trạng cột sống, khớp vai gáy; nhận diện nguyên nhân gây đau mỏi và thực hành kỹ thuật hít thở để bảo vệ sức khỏe, giải tỏa áp lực.

Các chị em phụ nữ BSR tham gia hoạt động thể thao.

Các bài tập chuyển động xương bả vai, vận động ngón tay, massage cơ cùng những động tác thư giãn cột sống và đôi mắt giúp cải thiện các vấn đề thường gặp sau nhiều giờ làm việc căng thẳng. Qua đó, mỗi người có thêm kiến thức và kỹ năng tự chăm sóc bản thân, chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, duy trì sức khỏe và cân bằng tinh thần.

Chương trình còn kết hợp tham quan các di sản văn hóa tại Hội An, gồm Nhà cổ Phùng Hưng, Hội quán Phúc Kiến và Chùa Cầu. Đêm Gala Dinner mang chủ đề “Sắc màu kiến tạo - Rạng rỡ BSR” cùng các hoạt động giao lưu tạo không gian để chị em gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự thấu hiểu và vun đắp tình đoàn kết.