Phụ nữ Bộ Tham mưu với 'Tháng Mười yêu thương'

Thủ trưởng Phòng Chính trị Bộ Tham mưu và Cục Quân nhu tặng hoa cho Hội Phụ nữ của hai đơn vị thi đấu Pickleball và bóng chuyền hơi

Chuỗi hoạt động "Tháng Mười yêu thương" nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu, khai mạc hoạt động giao lưu thể thao giữa Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu và Hội Phụ nữ Cục Quân nhu.

Đồng thời, qua chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình hành động của Hội Phụ nữ các cấp, của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ tham mưu và nghị quyết đại hội phụ nữ cơ sở đã đề ra.

Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu, cho biết: Chuỗi hoạt động ý nghĩa này được tổ chức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia, như: Giao lưu thể thao (thi đấu Pickleball và bóng chuyền hơi giữa Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu và Hội Phụ nữ Cục Quân nhu); hoạt động dã ngoại kết hợp giáo dục truyền thống; tổ chức gặp mặt nhân Ngày 20/10; phát động quyên góp, ủng hộ thầy, trò vùng cao ở tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt, buổi gặp mặt chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam sẽ được tổ chức đúng Ngày 20/10, tạiHội trường Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Với sự tham dự của Thủ trưởng Bộ Tham mưu; các đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Trợ lý công tác quần chúng; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan và toàn thể hội viên Hội Phụ nữ cơ quan.

Thủ trưởng Phòng Chính trị Bộ Tham mưu và Cục Quân nhu cùng các vận động viên của 2 Hội Phụ nữ trước khi thi đấu.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu sẽ phát động quyên góp "Tháng Mười yêu thương" đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ chung tay ủng hộ bộ áo dài tân thời và đèn năng lượng mặt trời cho người dân vùng cao khó khăn.

Toàn bộ số quà trong hoạt động quyên góp "Tháng Mười yêu thương" sẽ được Ban Tổ chức trao tặng Trường Tiểu học phổ thông dân tộc nội trú Tam Chung và người dân ở bản Lát, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 11/2026.