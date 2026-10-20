Phụ nữ Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật): 'Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái'

Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu nói riêng, phụ nữ Bộ Tham mưu nói chung luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tích cực học tập, công tác, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc. Năm 2026, nhiều cán bộ, hội viên đạt thành tích cao tại các hội thi, hội thao, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo; được biểu dương, khen thưởng với các danh hiệu “Cán bộ hội viên giỏi”, “Hội viên phụ nữ tiên tiến”. Hội còn tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu thể thao, chương trình “Bát nước thao trường”; thăm hỏi, tặng quà, động viên chiến sĩ mới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và cán bộ, hội viên phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Hoàng Việt chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Bộ Tham mưu bản lĩnh - trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới”; tích cực rèn luyện các tiêu chí phụ nữ Bộ Tham mưu “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”. Cùng với đó, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động Hội; gắn các phong trào thi đua của phụ nữ với Phong trào Thi đua Quyết thắng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng gia đình hội viên no ấm, bình đẳng, hạnh phúc bền vững.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu trao quà tặng 43 cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu. Trước đó, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, tìm hiểu Di tích Nhà tù Hỏa Lò, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.