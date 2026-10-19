Phụ nữ Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống, khẳng định bản lĩnh và khát vọng cống hiến

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tại buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng dự có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Lữ đoàn Thông tin 21.

Khẳng định vai trò bằng những việc làm thiết thực

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng thời báo cáo kết quả công tác hội, phong trào phụ nữ, Thiếu tá Nguyễn Thị Trang, Trợ lý Phòng Chính sách, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ phụ nữ luôn có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động khắc phục khó khăn, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên từng vị trí công tác, chị em thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức chấp hành kỷ luật, đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong lĩnh vực tuyên huấn, văn hóa, bảo tàng, hội viên tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, hội viên làm công tác thông tin, cơ yếu, thư viện, văn thư, bảo mật thực hiện phương châm “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, xử lý công văn, tài liệu, củng cố cơ sở dữ liệu, chủ động học tập, làm chủ các thiết bị công nghệ mới.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Ở lĩnh vực tài chính, vật tư, hậu cần, hội viên chấp hành nghiêm nguyên tắc, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần phòng ngừa thất thoát, tiêu cực. Những người làm công tác nuôi quân tích cực nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; hội viên quân y không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Gắn hoạt động hội với nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực. Hội Phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 21 thực hiện mô hình “Hội Phụ nữ số”; các tổ phụ nữ thuộc Tiểu đoàn 1 duy trì mô hình “Ca trực kiểu mẫu”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”. Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu triển khai mô hình người nhân viên “Nói lời hay - Làm việc tốt - Ứng xử đẹp”, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc nền nếp, văn minh.

Hướng về địa bàn biên giới, các tổ chức hội tiếp tục phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị, Cục Cửa khẩu phối hợp với nhóm thiện nguyện Thanh Âm Xanh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức các hoạt động trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, trao 150 suất quà trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ 3.050 cây tre giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng tre cho các đồn Biên phòng: Huổi Luông, Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Mù Cả.

Cùng với đó, các hoạt động tặng quà trẻ em trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được triển khai với kinh phí trên 210 triệu đồng. Những hoạt động này góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp sức cho học sinh vùng biên, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cán bộ, hội viên tích cực rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Trong năm 2026, phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 4 hội viên được kết nạp Đảng; nhiều hội viên có thành tích xuất sắc, được đề nghị khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Thanh Xuân

Thấu hiểu và sẻ chia để phụ nữ phát huy năng lực

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời biểu dương những nỗ lực, thành tích mà chị em đạt được. Đồng chí khẳng định, những đóng góp thầm lặng của phụ nữ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả công tác của cơ quan và thành công chung của toàn lực lượng.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Xuân

Chia sẻ từ thực tiễn gần 16 năm công tác tại cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự thấu hiểu đối với những yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng công việc mà cán bộ, hội viên phụ nữ đảm nhiệm. Chiếm khoảng 10% quân số cơ quan, cán bộ, hội viên phụ nữ đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đòi hỏi sự tận tâm, cẩn trọng, chính xác trong từng số liệu, từng phần việc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ trong chăm lo gia đình, nuôi dạy con, phụng dưỡng cha mẹ. Nhiều hội viên có chồng công tác xa nhà, phải tự thu xếp công việc gia đình, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan. Bản lĩnh, nghị lực và sự bền bỉ của chị em góp phần giữ gìn tổ ấm, tạo điểm tựa để người thân yên tâm công tác, cống hiến.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Lữ đoàn Thông tin 21. Ảnh: Thanh Xuân

Dù bận rộn với công việc chuyên môn và gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ vẫn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, thiện nguyện, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, khát vọng cống hiến và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đồng thời khẳng định chị em đang tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, phụ nữ Bộ đội Biên phòng.

Tiết mục trình diễn áo dài Việt Nam trong chương trình văn nghệ chào mừng góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Xuân

Để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thủ trưởng các cơ quan quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn với chị em; tạo điều kiện thuận lợi trong công tác, đồng hành cùng cán bộ, hội viên trước những khó khăn trong cuộc sống. Đồng chí cũng mong muốn mỗi hội viên biết yêu thương bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn niềm vui và năng lượng tích cực.

Tiết mục văn nghệ mang đậm chất lính, thể hiện nét đẹp khỏe khoắn, tự tin của phụ nữ Bộ đội Biên phòng, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Xuân

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng chí yêu cầu Cục Chính trị nghiên cứu, đề xuất hình thức luân phiên đăng cai giữa các hội phụ nữ trong cơ quan, tạo sự linh hoạt, đổi mới. Chương trình cần dành thời gian cho giao lưu, tôn vinh phụ nữ, giảm nội dung hành chính, để ngày gặp mặt thực sự trở thành dịp động viên, chia sẻ, mang lại niềm vui cho cán bộ, hội viên.

Tại chương trình, các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ. Các đại biểu và hội viên cùng giao lưu văn nghệ, thể hiện những ca khúc về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là nguồn động viên để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia