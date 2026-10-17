Phụ nữ Bộ đội Biên phòng hướng về biên giới bằng những việc làm thiết thực

Thiếu tá Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng các phần quà cho trẻ em tại khu vực biên giới. Ảnh: Ngọc Hà

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lương Bình

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Ảnh: Thuý An

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà các hộ dân tại cụm dân cư Pêtapot, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Chín

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà người cao tuổi sống neo đơn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Tuấn Khang (thực hiện)