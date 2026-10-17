Xã hội

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng hướng về biên giới bằng những việc làm thiết thực

Phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, các Hội Phụ nữ cơ sở trong Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới. Từ việc chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến thực hiện các chương trình an sinh xã hội,, những hoạt động ấy thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa giá trị nhân văn nơi biên cương Tổ quốc và phát huy vai trò của phụ nữ Bộ đội Biên phòng trong công tác dân vận, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Báo Biên phòng
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Thiếu tá Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tá Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng các phần quà cho trẻ em tại khu vực biên giới. Ảnh: Ngọc Hà

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng các phần quà cho trẻ em tại khu vực biên giới. Ảnh: Ngọc Hà

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lương Bình

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lương Bình

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Ảnh: Thuý An

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Ảnh: Thuý An

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà các hộ dân tại cụm dân cư Pêtapot, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Chín

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tặng quà các hộ dân tại cụm dân cư Pêtapot, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Huỳnh Chín

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà người cao tuổi sống neo đơn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm, tặng quà người cao tuổi sống neo đơn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Tuấn Khang (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phu-nu-bo-doi-bien-phong-huong-ve-bien-gioi-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-post508789.html