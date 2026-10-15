Phụ nữ Binh chủng Đặc công và địa phương gắn kết bằng việc làm thiết thực

Tại buổi lễ, Thượng tá QNCN Phùng Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu, Binh chủng Đặc công cho biết: Thời gian qua, mối quan hệ giữa Cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công và xã Nam Phù tiếp tục được củng cố mạnh mẽ với các hoạt động phối hợp thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Đại tá Đinh Quốc Khánh, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

Trong kết quả chung đó, cán bộ, hội viên phụ nữ các Cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công đã tích cực tham gia các hoạt động, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và phẩm chất của người Phụ nữ Quân đội. Đây là cơ sở quan trọng để các Hội phụ nữ khối Cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng tiếp tục mở rộng nội dung kết nghĩa với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù.

Đại diện các hội phụ nữ khối Cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù ký biên bản quy chế phối hợp.

Theo quy chế, hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh; giáo dục truyền thống Quân đội, Binh chủng Đặc công, Phụ nữ Việt Nam và địa phương. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện để hội viên học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết.

Thượng tá QNCN Phùng Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu, Binh chủng Đặc công phát biểu.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Phù phát biểu.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Đinh Quốc Khánh, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công đề nghị hai bên cụ thể hóa quy chế thành kế hoạch, lựa chọn những việc làm phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện của mỗi bên. Các hoạt động cần xác định rõ nội dung, lực lượng tham gia, thời gian, trách nhiệm tổ chức; phát huy tính chủ động của tổ chức hội và sự tham gia tự giác của hội viên. Trong triển khai, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng cho hội viên, nhất là thế hệ trẻ. Các hoạt động giao lưu cần gắn với trao đổi kinh nghiệm công tác hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, lựa chọn và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Đại tá Đinh Quốc Khánh đề nghị hai bên quan tâm phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hậu phương Quân đội. Đồng thời, vận động hội viên bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng địa bàn an toàn. Việc định kỳ đánh giá kết quả, biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp cần gắn với điều chỉnh nội dung phối hợp, đưa quy chế vào thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.