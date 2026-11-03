Phụ nữ biết giữ tiền thường có 6 thói quen này: Không cần thu nhập 'khủng' vẫn chủ động tài chính

Có người kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn thường xuyên rơi vào cảnh hết tiền trước kỳ nhận lương tiếp theo. Trong khi đó, không ít người có thu nhập vừa phải lại duy trì được khoản tích lũy đều đặn. Sự khác biệt không chỉ nằm ở số tiền kiếm được mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người quản lý và sử dụng thu nhập hằng tháng.

Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người đã có gia đình hoặc bước vào tuổi trung niên, việc tiết kiệm còn mang ý nghĩa tạo dựng sự chủ động về tài chính. Một khoản dự phòng có thể giúp giảm áp lực khi phát sinh chi phí chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái hoặc đối mặt với những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Để làm được điều đó, không nhất thiết phải bắt đầu bằng số tiền lớn mà quan trọng là hình thành những thói quen phù hợp với điều kiện thực tế.

3 thói quen giúp phụ nữ kiểm soát tiền bạc ngay từ khi nhận lương

1. Dành tiền tiết kiệm trước khi bắt đầu chi tiêu

Một trong những sai lầm phổ biến khi quản lý tài chính là đợi đến cuối tháng, sau khi thanh toán mọi khoản sinh hoạt, mới tính đến chuyện tiết kiệm. Cách làm này khiến số tiền dành dụm thường rất ít, thậm chí không còn, bởi các khoản chi nhỏ và những nhu cầu phát sinh có thể nhanh chóng sử dụng hết thu nhập.

Thay vào đó, phụ nữ nên xác định trước một khoản tiết kiệm và chuyển riêng ngay khi nhận lương. Chẳng hạn, với thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, có thể dành trước 2 triệu đồng để tích lũy, sau đó phân bổ 18 triệu đồng còn lại cho sinh hoạt và các nhu cầu khác. Mức tiết kiệm không nhất thiết phải cố định hay quá cao, mà cần điều chỉnh linh hoạt theo khả năng tài chính.

Điều quan trọng là duy trì việc tiết kiệm đều đặn thay vì chỉ dành dụm khi có khoản thu nhập bất thường. Khi khoản tiết kiệm trở thành một phần trong kế hoạch chi tiêu hằng tháng, việc tích lũy sẽ dễ thực hiện hơn.

2. Ghi chép chi tiêu để biết tiền đang được sử dụng vào đâu

Nhiều khoản chi có giá trị nhỏ thường không được chú ý, chẳng hạn một cốc cà phê, vài món hàng giảm giá hay phí giao hàng khi mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, tổng số tiền dành cho những nhu cầu này có thể chiếm một phần đáng kể trong ngân sách.

Việc ghi chép các khoản chi giúp mỗi người nhìn rõ dòng tiền, biết mình đang sử dụng thu nhập cho những nhu cầu nào và phát hiện các khoản có thể điều chỉnh. Không cần sử dụng công cụ phức tạp, phụ nữ có thể ghi lại chi tiêu bằng sổ tay, bảng tính hoặc ứng dụng trên điện thoại, sau đó dành thời gian cuối tuần để tổng hợp.

Các khoản chi nên được chia thành ba nhóm gồm nhu cầu thiết yếu, những khoản mang lại giá trị và những khoản có thể cắt giảm. Cách phân loại này giúp việc điều chỉnh ngân sách có cơ sở hơn, tránh tình trạng tiết kiệm bằng cách cắt giảm cả những nhu cầu thực sự cần thiết.

3. Không sử dụng tín dụng để duy trì lối sống vượt khả năng

Các hình thức mua trước trả sau, trả góp hay thanh toán bằng thẻ tín dụng mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng có thể khiến người tiêu dùng chi tiêu vượt khả năng nếu thiếu kiểm soát. Đặc biệt, việc thường xuyên sử dụng tín dụng để mua quần áo, mỹ phẩm, ăn uống hoặc những món đồ không thiết yếu dễ tạo áp lực tài chính trong các tháng tiếp theo.

Một món hàng có giá 5 triệu đồng vẫn tiêu tốn 5 triệu đồng dù được chia thành nhiều kỳ thanh toán. Việc trả góp chỉ thay đổi thời điểm phải trả tiền, không làm giảm giá trị thực tế của món hàng.

Vì vậy, trước những khoản mua sắm không cấp thiết, phụ nữ nên cân nhắc nhu cầu thực tế và khả năng thanh toán. Nếu phải vay tiền chỉ để đáp ứng một mong muốn nhất thời, việc trì hoãn quyết định mua sắm có thể giúp tránh những khoản chi không cần thiết.

3 thói quen mua sắm giúp hạn chế lãng phí và tăng khoản tích lũy

4. Không mua hàng chỉ vì sản phẩm đang giảm giá

Những chương trình khuyến mại thường tạo cảm giác người mua đang tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không nằm trong nhu cầu sử dụng, việc mua với giá ưu đãi vẫn là một khoản chi phát sinh.

Không ít người có thói quen mua thêm quần áo, mỹ phẩm hoặc đồ gia dụng khi thấy mức giảm giá hấp dẫn. Sau đó, nhiều món đồ bị bỏ quên, không còn phù hợp hoặc hết hạn sử dụng trước khi được dùng đến. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn khiến ngân sách bị hao hụt.

Để tránh mua sắm theo cảm xúc, trước khi thanh toán nên tự hỏi liệu mình có thực sự cần món đồ đó, có sẵn sản phẩm tương tự ở nhà hay không và nếu không được giảm giá thì có quyết định mua không. Các chương trình ưu đãi chỉ thực sự mang lại lợi ích khi áp dụng cho những sản phẩm cần thiết và nằm trong kế hoạch chi tiêu.

5. Ưu tiên chất lượng thay vì chỉ lựa chọn sản phẩm rẻ nhất

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc luôn mua những món đồ có giá thấp nhất. Trong nhiều trường hợp, sản phẩm giá rẻ nhưng nhanh hỏng, xuống cấp hoặc phải thay thế liên tục có thể khiến tổng chi phí sử dụng cao hơn so với việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt ngay từ đầu.

Với những vật dụng thường xuyên sử dụng như giày dép, quần áo cơ bản hay đồ gia dụng, người mua nên cân nhắc độ bền, tính tiện dụng và chi phí sử dụng lâu dài. Một sản phẩm phù hợp, có thể dùng trong thời gian dài sẽ giúp hạn chế việc mua sắm thay thế không cần thiết.

Tuy nhiên, ưu tiên chất lượng cũng phải đi đôi với khả năng tài chính. Không nên lấy lý do mua đồ bền để biện minh cho việc lựa chọn những sản phẩm quá đắt đỏ, vượt ngân sách đã đặt ra.

6. Kiểm soát những khoản chi nhỏ lặp lại hằng ngày

Một cốc trà sữa, vài lần gọi xe hay những món đồ chỉ vài chục nghìn đồng có thể không tạo cảm giác tốn kém tại thời điểm thanh toán. Nhưng khi các khoản chi này xuất hiện gần như mỗi ngày, tổng số tiền trong một tháng có thể lớn hơn nhiều so với dự tính.

Điều đó không có nghĩa phụ nữ phải từ bỏ hoàn toàn những sở thích cá nhân để tiết kiệm. Thay vào đó, mỗi người cần xác định giới hạn chi tiêu phù hợp, chẳng hạn chỉ mua đồ uống yêu thích vào cuối tuần thay vì hằng ngày, hoặc đưa món hàng muốn mua vào danh sách chờ để cân nhắc thêm vài ngày trước khi quyết định.

Việc kiểm soát những khoản chi nhỏ giúp giảm tình trạng tiêu tiền theo cảm xúc mà vẫn duy trì được sự thoải mái trong cuộc sống. Khi được thực hiện đều đặn, những thay đổi tưởng chừng không đáng kể có thể góp phần cải thiện khả năng tích lũy lâu dài.

Tiết kiệm tiền không phải là sống kham khổ hay từ bỏ mọi nhu cầu cá nhân, mà là biết ưu tiên nguồn lực tài chính cho những mục tiêu quan trọng. Khoản tiền tích lũy có thể trở thành điểm tựa khi gia đình phát sinh chi phí y tế, công việc thay đổi hoặc bản thân muốn học tập, chuyển nghề và thực hiện những kế hoạch mới.

Không cần đợi đến khi có mức lương cao, phụ nữ vẫn có thể bắt đầu bằng những khoản tiền nhỏ, phù hợp với thu nhập và duy trì đều đặn theo thời gian. Bởi khả năng tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào số tiền kiếm được mỗi tháng, mà còn được quyết định bởi những lựa chọn chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày.