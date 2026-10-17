Phụ nữ Biên phòng TP.HCM triển khai nhiều hoạt động dịp 20/10

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2026), Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người cao tuổi.

Các chương trình không chỉ hỗ trợ người dân về vật chất, chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần phát huy vai trò của phụ nữ Bộ đội Biên phòng trong công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Hội LHPN TP.HCM tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Hỗ trợ sinh kế, tiếp sức học sinh vượt khó

Tại xã Hưng Phước, TP Đồng Nai, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đồng Nai tổ chức, mang đến nhiều phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách; trao 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, 55 phần quà cho trẻ em và 50 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, 5 hộ gia đình hội viên phụ nữ được hỗ trợ phương tiện sinh kế, gồm 3 hộ nhận dê giống và 2 hộ nhận bò giống. Mỗi hộ được trao 2 con dê giống trị giá 7 triệu đồng hoặc 1 con bò giống trị giá 14 triệu đồng, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Ban tổ chức chương trình đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng. Những phần quà và nguồn hỗ trợ sinh kế thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức hội và lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với người dân còn nhiều khó khăn, nhất là phụ nữ và trẻ em tại địa bàn biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn quan tâm triển khai các hoạt động chăm lo cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách và các gia đình có chồng, con đang công tác tại địa bàn biên giới.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, thông qua những việc làm cụ thể, đơn vị mong muốn chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tặng phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi

Cùng với chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, tại Đồn Biên phòng Phước Thuận, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội – Đồng Nai và hệ thống nhà thuốc Long Châu tổ chức chương trình bữa ăn an sinh kết hợp khám mắt, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi trên địa bàn xã Hồ Tràm.

Tại chương trình, người cao tuổi được đo thị lực, khám và tư vấn các bệnh lý về mắt, hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ mắt đúng cách. Những trường hợp cần theo dõi hoặc điều trị chuyên sâu được nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn tiếp cận cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp; thuốc được cấp phát miễn phí theo chỉ định chuyên môn.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, bữa ăn an sinh được tổ chức nhằm động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đối với người cao tuổi, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chăm sóc bữa ăn an sinh cho người cao tuổi.

Thượng tá, quân nhân chuyên nghiệp Châu Thị Thanh Trúc, nhân viên Văn thư Bảo mật, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng TP.HCM, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, các hoạt động được triển khai nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Hội Phụ nữ đơn vị cũng hướng đến củng cố sự gắn kết giữa các tổ chức hội, khuyến khích cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trong các chương trình an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quân đội và củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới thành phố.