Phụ nữ bắt nhịp thanh toán tiêu dùng số

Trong xu hướng chuyển đổi số, việc triển khai mô hình “Chợ 4.0”, thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh mở ra phương thức giao dịch mới, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia, lan toả thói quen tiêu dùng số trong cộng đồng.

Cán bộ Hội LHPN phường Tân Thành hướng dẫn phụ nữ thanh toán không dùng tiền mặt bằng điện thoại thông minh.

Bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau, cho biết: “Nhằm phát triển kinh tế số, mô hình “Chợ 4.0” đã được triển khai tại nhiều điểm chợ trên địa bàn tỉnh, gần đây là chợ Phường 5 (cũ), nay thuộc phường Tân Thành; chợ Vĩnh Mỹ A (xã Hoà Bình) và các hộ kinh doanh trên tuyến đường Trần Hưng Ðạo. Mô hình hướng đến xây dựng chợ truyền thống văn minh, hiện đại, đồng thời hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong tiểu thương và người tiêu dùng”.

Quét mã QR chuyển khoản ngân hàng giúp việc đi chợ thời công nghệ trở nên an toàn và tiết kiệm thời gian.

Theo bà Lê Thị Ngọc Linh, điều quan trọng là mô hình phải mang lại hiệu quả thực chất, thay vì chỉ dừng ở tên gọi. Vì vậy, thời gian qua, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ trực tiếp tham gia, sử dụng phương thức thanh toán điện tử trong mua bán hằng ngày. Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số tại địa phương.

Thanh toán không dùng tiền mặt giúp giao dịch thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Ghi nhận tại phường Tân Thành, nơi triển khai mô hình “Chợ 4.0” tại chợ Phường 5 (cũ), hoạt động mua bán từng bước chuyển sang phương thức thanh toán điện tử. Ðể hỗ trợ phụ nữ và tiểu thương tiếp cận công nghệ, Hội LHPN phường chủ động tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR và chuyển khoản khi giao dịch.

Hoạt động mua bán tại chợ truyền thống từng bước thích ứng với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân quét mã QR để thanh toán khi mua hàng.

Từ những giao dịch nhỏ tại chợ truyền thống, thói quen tiêu dùng số đang dần hình thành. Sự chủ động của phụ nữ cùng sự hỗ trợ của tổ chức Hội đưa mô hình “Chợ 4.0” đi vào thực chất, lan toả rộng hơn trong đời sống.